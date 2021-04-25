搭捷運遇變態！裝睡「倒女生腰上」超過5秒　警察：涉性騷擾之嫌

▲女網友搭捷運遇到奇怪的男子。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前搭台北捷運時，找到一個三個位置連在一起的座位，並坐在中間，隔壁座位的陌生男子直接倒過來，幾乎快貼在原PO的椅子上，後來有別的女生上車，男子也用一樣的方式，意外發現男子在裝睡，東倒西歪碰觸女生的身體，一路上她都提醒著上車的女生，不要靠近男子，以免被騷擾。

女網友在Dcard上發文，日前跟男友一起搭捷運，隔壁座位的男子突然往她身上倒，男友立刻用手護住，後來男友下車後，她往旁邊座位坐，之後一名女子上車坐在中間，期間她感覺旁邊的女生一直擠過來，「我就往旁邊一看，看到那個男的頭朝下，但眼睛是睜開的」，發現男子根本是裝睡，藉機騷擾女乘客，「我就立馬叫旁邊的女生往我這邊坐過來」。

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原PO表示，更誇張的是，男子還直接整個人往前，撲倒在正前方女生的腰上，「整整倒在那女生腰上有超過五秒」，女生不知所措的扶著她，「後來那男的才慢慢回去他位置上，還一手摸著脖子想掩飾他睡得很熟」，當下她用眼神示意，要對方快離開那，女子嚇傻立刻往別的地方站。

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

後來陸陸續續有乘客上車，她都用手跟嘴還有眼神示意，要女乘客不要往那個方向去，還好大家都有看懂，往其他地方站，「真的很生氣！但也挺無助不知道該怎麼辦，畢竟他也才真的倒一次在女生身上，也沒證據證明他是故意的」，希望女生們在外面要保護自己。

對此，有網友認為，為什麼不直接走掉就好，或是為什麼不錄影，原PO事後補充，一方面人多、自己東西也多，不太方便，一方面也想觀察對方，並提醒女乘客不要靠過來，「我根本不知道男生什麼時候會做出倒過來的這個動作，甚至不知道他會整個身體倒在前面女生的腰上」，在還不確定對方是不是有意的狀況下，不想要隨便誣賴對方，「難道我手機要全程對著他錄影嗎？」

▲捷運警察指出，此男子的行為可能涉及性騷擾之嫌。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出後，引起許多網友回應，還有捷運警察留言，「您所目擊該男子於車廂內之行為可能涉性騷擾之嫌，為維護捷運系統與旅客之安全，有類似情況，都可立即與站務人員聯繫或報警處置，俾利釐清相關案情並受理併據偵辦」。