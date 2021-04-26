上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

▲有網友要求外送員將餐點送上樓，沒想到竟因此被嗆。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

外送爭議又一樁！有女網友日前訂了外送，並希望外送員能將餐點送上樓，想不到對方不僅不願配合，還開嗆「妳不下來拿我就自己吃掉」，讓她相當傻眼，將整個過程分享到社群平台上，引發熱議。

女網友在Dcard以「為啥可以說要吃掉別人付款訂的餐點？」為題發文，表示某次透過外送平台訂了外送後，因正在上課不方便去樓下取餐，於是在訂單的備註上要求外送員將餐點送到3樓，並在留言處請他送上來，想不到訊息一傳出，就馬上接到了對方的電話。

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原PO指出，外送員一打來便嗆「妳不下來拿我就自己吃掉，妳再重新訂」。讓她相當傻眼，馬上回覆「我有備註要送上來，而且什麼叫做你要吃掉？要我重訂？」結果外送員接著表示，「我接單看不到要送去3樓，反正我不願意上去，你不下來拿也沒差，東西我會吃掉。」強硬的態度讓她只能乖乖配合，但也不滿「我已經付錢的餐點為啥你可以這樣說要吃掉」。

▲網友分享不愉快的叫外送經驗，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

事後原PO下去取餐時，外送員態度依然沒有改善，還將她的餐點打死結，並嗆「不要再用外送了」。荒謬的消費經驗也讓她發文求問「各位大大遇到這種的該如何自保？」

文章曝光後，許多網友也紛紛為原PO抱不平，認為「遇到這種人真無奈」、「一有不爽就想取消訂單自己嗑掉， 還有人拿這個威脅顧客，傻眼」、「如果我地址有標明幾樓，他們就有義務送到我地址所在的位置吧？」、「所以我訂餐一定會用貨到付款，太多糾紛案例了」。

原PO也在文末解釋了外送員不願送上樓的原因，「那位大哥是說接我這單才賺30元，拒絕送上來，還說他取完餐才會看見要送樓層，如果能提早知道就會直接拒單...」

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