「我姓藍，藍色的藍！」她拿到咖啡傻眼了...過來人授1招破解

▲原PO被改姓了。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「先生、小姐您貴姓？」這是星巴克店員面對客人最常說的一句話，不過，因為有些客人的姓氏相對少見，所以就常會發生寫錯字、叫錯姓氏的小插曲。一名女網友就發文表示，她明明已經講明自己姓「藍色的藍」，但拿到飲品時還是被迫改姓，讓她忍不住噗哧一笑。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「姓氏困擾」為題發文，提到她日前去星巴克買咖啡時，被店員詢問「小姐貴姓？」她便老實說自己姓「藍」，眼見對方一頭霧水，她乾脆造詞，說自己姓「藍色的藍」。

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原以為店員真的聽清楚了，想不到咖啡好了以後，店員卻喊「來小姐，你的飲料好囉！」讓原PO聽到後覺得有些好笑，進而將「來's」的飲品拍照留念。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我在星巴克一律姓陳」、「下次可以說『不路』（blue）的那個藍」、「所以他以為是你說來色的來？想像不出來那個店員當時的內心小劇場」、「還好我本來就姓陳」、「自己姓氏不好念，我都自己改姓王，好寫又好念」、「直接說是藍心湄的藍不是就好了嗎」。

此外，也有些苦主留言表示，「我是徐變許，有時候強調是雙人徐了，還是變言午許」、「我姓王，原本以為沒事的，但我常常拿到汪或黃」、「彭永遠變成洪」、「人可何，還是會變柯」、「我姓莊，草頭莊，張小姐你好」、「我姓倪，每次都變林或李小姐呢」。

本文經原PO授權引用