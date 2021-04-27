接種新冠疫苗後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女　警笑翻罰3萬

▲義大利一名85歲老翁在封城期間不顧宵禁規定買春而2次被罰。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

記者葉睿涵／綜合報導

為了防止疫情擴散，義大利目前在晚上10點至早上5點實施宵禁，禁止民眾無故外出，不過義大利南部埃博利省（Eboli）最近卻有一名老翁難掩寂寞，竟為了買春罔顧封城法令，而在1個半小內連續被開罰2次。當警員詢問他為何如此堅持外出時，他的答復卻讓警員們都笑翻了。

綜合外媒報導，義大利一名85歲老翁在封城期間不顧宵禁規定，在凌晨時偷偷潛入家裡附近海灘一輛賣淫女郎「做生意」的露營車買春。警方巡邏時，發現老翁正在露營車內與2名女子大玩3P遊戲，於是立刻將其攔下，老翁遭罰款500歐元（約新台幣1萬6827元）後被釋放。

豈料，不到1個半小時後，警方又抓到了這名老翁，同時也在車內找到另一名女子。警方發現老翁2度被罰，於是詢問他為何堅持外出，沒想到老翁竟表示，他在接種新冠疫苗後產生了特殊副作用，「整個人精力大增、性慾爆棚」，所以迫不得已，只好溜出來洩慾。

警員聽到他的答复後，既驚訝又好笑，但他們還是秉公對老翁祭出罰款，並將他送回家。老翁事後表示，儘管被罰款了1000歐元（約新台幣3萬3653元），但他還是覺得這筆錢花得非常值得。

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