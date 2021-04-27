疫苗接種站進駐華航「全員卯起來打」　暫停非必要會議、參訪

▲衛福部醫福會執行長王必勝在中華航空總經理高星潢陪同下，視察機組員疫苗施打狀況。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航機師染疫風暴擴大，華航除持續進行機師擴大採檢作業，配合中央流行疫情指揮中心規劃，今（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，符合第三順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工均可登記接種，加速施打疫苗速度。

交通部長王國材上午指出，華航機師共有1272位，過去每日只有約10人施打疫苗，但在這波疫情危機後，已提升至每日60人施打，將會儘速完成全面施打疫苗。

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華航表示，持續鼓勵第一線人員接種疫苗，保護自己，也保護他人的健康，也持續強化防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等均加強消毒範圍及增加頻率；擴大採檢與疫苗施打場所也採取高規格清潔消毒，落實防疫管理及清消，降低傳染風險，維護全員安全與健康。

▲指揮中心派遣醫護人員進駐華航設置疫苗接種站，提供符合第三順位機組員及一線地勤人員接種疫苗，加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

另外，相關單位也視需求安排居家或分區辦公措施減少接觸，暫停召開非必要的會議及參訪活動，並宣導強化員工衛教觀念，提醒所有員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手，控制搭乘電梯人數，保持社交距離，落實每日兩次量測體溫及紀錄，注意自身健康狀況。

華航也特別關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，目前已建立健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，致力確保每位機組員身心健康。

各外站嚴謹監督每個防疫環節，落實空地勤與地勤代理人員應完善的防疫措施；若有發現不符防疫規定可立即通報，確保員工有一個安心的工作環境。

由於目前華航安排機師進行篩檢及加速施打疫苗，零星航班受到影響，相關航班動態請關注華航官網。

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