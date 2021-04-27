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天要下雨地要找水　黃偉哲：台南開源節流度過缺水難關！

▲台南市長黃偉哲指示全面盤點閒置公私有土地及建物，協助地主活化利用，化解長年閒置問題，杜絕有心人養地套利。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為「開源節流」很重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不只期待雨要下，抗旱更需要多管齊下！台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為儲水跟儲蓄一樣，四個字就是「開源節流」，所以省水很重要，找水更重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。

▲台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為「開源節流」很重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，目前市府有以下作法：開源找水：1、台南有6座水資源中心，每日生產16800噸的回收水。永康再生水廠則日產2500噸，將逐步上升到每日8千噸，供應南科製程用水。2、市府盤點出19口抗旱井，每日3萬噸地下水；26口農業水井，每日4.1萬噸地下水，供廠商取用。3、從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，5月15日後經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1330噸注入自來水管線。

▲台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為「開源節流」很重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為「開源節流」很重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在節流省水方面：1、台南市35座游泳池停用（僅保留選手訓練用），工業大戶節水10％，非工業大戶節水11％，兩者在台南均以15％為目標，目前已合計節水500萬噸。

▲台南市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為「開源節流」很重要，台南市政府全力找水節水，與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據即時水情資訊24日、25日、26日台南時有降雨，目前曾文水庫水位蓄水量4514萬立公尺，有效蓄水8.9％，水量上升0.01％；烏山頭水庫水位蓄水量3542萬立公尺，有效蓄水45％；南化水庫蓄水量1961萬立公尺，有效蓄水僅21.5％，3水庫蓄水庫共10017萬立方公尺，比26日3座水庫合計蓄水量少91萬立方公尺，仍處於出水大於進水，水庫入不敷出情況，台南水情並未解渴，期待大量降雨來紓解目前相當嚴重的缺水困境。

黃偉哲市長呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

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