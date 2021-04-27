澳洲國防部長關切台海軍事衝突　外交部：欣見國際多位領袖重視

▲杜騰（Peter Dutton）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲國防部長杜騰（Peter Dutton）指出，台海爆發軍事衝突的可能性不應被低估，並表示澳洲已對相關可能性做好準備。外交部27日表示，欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動。

外交部發言人歐江安表示，外交部有注意到澳洲國防部長杜騰日前接受媒體專訪時，針對台灣海峽等區域安全情勢所發表的看法，這是繼澳洲國防軍司令坎博爾（Angus Campbell）先前明確指出台海兩岸問題應透過對話和平解決、各國應合作避免衝突發生後，又有另一位澳洲高層政府官員公開表達澳洲政府對目前台灣海峽情勢的關切。

歐江安表示，澳洲是我國在印太區域的重要朋友與自由民主理念相近夥伴。外交部對於澳洲長年支持台灣表示感謝，也欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動。

歐江安指出，台灣除將持續積極提升自我安全防衛能力外，也呼籲國際間自由民主夥伴及理念相近國家，能夠持續關注台海安全情勢，共同遏止任何國家以非和平手段企圖改變現狀的挑釁行動。