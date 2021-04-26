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快訊／台灣排放核廢水掀戰　立法院破天荒要謝長廷「視訊備詢」

▲▼立法院外交國防委員會 國安局長陳明通 外交部次長田光中 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，引發周邊國家不滿，立法院外交及國防委員會29日將邀請駐日代表謝長廷回台報告，外交部次長田中光26日受訪時表示，視訊質詢是史無前例的，以前沒有做過，技術上如果能克服，相信大家也不會反對這樣做。

日本政府決議排放核廢水引發周邊國家不滿，而台灣由於也有核電廠，8月更有「核四重啟」公投，讓核廢水排放、核廢料處理的議題，成為國內各方關注焦點。

謝長廷日前指出，台灣也有三座核能電廠的廢水也是排放入海，不過原能會主委謝曉星打臉，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」。這讓擁護「核四重啟」的國民黨批評謝長廷刻意製造假消息，要求警政署依法辦理。

對此，謝長廷也透過臉書舉證，核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在。他強調，現在的技術很困難消除「氚」，可以推定「氚」還是隨廢水一起排放。此外，他也在25日加碼舉證，並引述了清華大學原科院院長李敏博士的談話。李敏表示，台灣的核能廠，確實也將「氚水」排入海中，但是都在標準值以下。

謝長廷表示，也許學界比較自由，李敏講得簡單明瞭，事實上原能會的聲明也是承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海，但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象。台電每季提出的放射性物質排放報告，都有計算「放射性廢水排放造成之民衆劑量.附件3.3明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」。他強調，如果不是排放入海，為何會考量海水流量和海生物食用、游泳等，答案很清楚是排放入海。

對於謝長廷隔空發表台日核廢水的言論在國內政壇掀起熱議，立法院26日也邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人，以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告。

駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）

對於有聲音要求謝長廷回台報到，國民黨立委廖婉汝認為，由於正值防疫期間，謝長廷返台恐有難度，「視訊備詢也是一種方式。」

外交部次長田中光在立法院受訪時則表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表回來，代表有義務要回來，這是很清楚的，但現在有14天隔離期的問題，視訊質詢若技術上能克服，他相信謝長廷願意返台備詢。

田中光強調，隔離14天是必須執行的，不能因為謝長廷一個人回來，疫情管制都取消，這是做不到的。另外，他也表示，視訊質詢是史無前例的，以前沒有做過，技術上如果能克服，相信大家也不會反對這樣做。

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