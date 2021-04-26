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國際原能機構邀陸專家加入核廢水評測小組　汪文斌：全力支持

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

國際原子能機構（IAEA）近日就日本擬將福島核廢水排海情況成立技術工作組，負責落實國際期待的評估及監測工作。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，國際原子能機構正積極籌建相關的技術工作組，日前已向中方確認將邀請中國專家加入工作組，「中方將全力支持機構的後續工作。」

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲福島第一核電廠存放的已處理核廢水。（圖／路透）

汪文斌指出，日本福島核事故是全球發生的最嚴重核事故之一，日本政府不顧國內外的質疑和反對，在未窮盡安全處置手段、未全面公開相關信息、未與周邊國家和國際社會充分協商的情況下，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核污染水，此舉極不負責任，不僅直接危害日本週邊國家人民的切身利益，也威脅全球海洋環境和國際公共健康安全。

汪文彬強調，中國作為重要利益攸關方，對日方不負責任的做法存有嚴重關切，這理所當然，「日方在啓動核污染水排海之前，應該切實滿足中方等利益攸關方和國際社會的關切。」

為表達對日本政府強行欲將福島核廢水排入大海的不滿，南韓外交部日前採取一系列措施，同時將派遣來自南韓的專家加入負責檢驗日本排放福島核廢水問題的IAEA工作小組，或是透過司法解決國際糾紛，向國際海洋法法庭對日本提出告訴。

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