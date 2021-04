陸外交部女神張璐升官！　「古詩詞殺手」..當年胡、溫御用翻譯

▲ 大陸「首席翻譯」張璐已任外交部翻譯司副司長 。(圖/翻攝 新京報)

大陸外交部近日「組織機構」更新顯示,首席翻譯張璐已履新外交部翻譯司副司長。綜合過去陸媒媒體報導中,張璐被稱為「女神翻譯」。 從2010年至今的12次兩會總理記者會,有11次都是由張璐擔任翻譯,不但是當年胡錦濤、溫家寶首席翻譯,還有國家領導人的「首席翻譯」封號

《新京報》報導稱,張璐出生於1977年,山東濟南人,從中學時就是校園明星。 國中時她是班長兼英語課代表,畢業時成為全校唯一被保送到山東省實驗中學的學生。1996年,張璐考到外交學院學習國際法,畢業後進入外交部。 隨後又赴英國西敏寺大學學習外交學專業,獲得碩士學位。

2007年3月6日,十屆全國人大五次會議在人民大會堂三樓大廳舉辦記者招待會,時任外交部部長李肇星就中國外交工作和國際問題答記者問。 張璐擔任那場外長記者會的翻譯,那是她第一次出現在媒體鏡頭前。

張璐也曾跟隨李肇星參加阿富汗問題國際會議,一天之內做了12場翻譯。 2008年四川汶川地震發生後,張璐和同事一起肩負國新辦每天舉行的新聞發佈會的翻譯工作。

▲張璐精準到位的翻譯能力,成為胡、溫的「首席翻譯」 。(圖/翻攝 中新網)

《新京報》指出,2010年3月14日,張璐接替資深翻譯費勝潮,首次出現在兩會的總理記者會上,當時是總理記者會時隔5年再次起用女翻譯。因為在現場流利地翻譯溫家寶引用的古詩詞,登上微博熱搜。

當時,溫家寶總理引用了《離騷》的名句「亦餘心之所善兮,雖九死其猶未悔」,張璐翻譯為「For the ideal that I hold dear to my heart,I'd not regret a thousand times to die。 」(我遵從我內心的想法,即使要死千萬次我也不會後悔)。

古漢語中「九」泛指「多」,張璐譯為了「thousand times(一千次)」。

報導稱,張璐後來和母校外交學院學弟妹分享表示,她發現溫總理最喜歡引用劉禹錫、王安石和屈原的詩詞,所以給溫總理當翻譯,要結合他說話的語境,知道溫總理在這個時刻引用古詩詞是想要傳達怎樣的一種精神。

▲今年李克強總理記者會,張璐擔任翻譯。(圖/翻攝 新京報)

張璐,「給領導人當翻譯首先要有較高的政治敏感。」

2010年之後,除2013年兩會期間的總理記者會翻譯是由孫寧擔任外,其餘11次都是由張璐擔任總理記者會翻譯。