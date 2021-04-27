華航6機師抗體陽性「有2人是去年3月案例」　陳時中：不排除有無關聯

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今說明擴大採檢華航1279機師核酸檢驗情形，其中有6名抗體陽性，值得注意的是，有3名是之前公佈確診個案（案151、案177、案1105）。指揮官陳時中，案151和案177是去年3月疫情正嚴重時確診，目前現在初步看起來沒有關聯，但還會進一步調查。

發言人莊人祥表示，該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布確診個案（案151、案177及案1105），另3名為本國籍40多歲男性（2名）及本國籍40多歲女性（1名），3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

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指揮中心會針對先前未確診但檢出血清抗體陽性3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

而針對案151和案177，陳時中說明，案151、177是去年3月疫情正嚴重的時候確診，那時候這兩位都有飛過美國長程飛機，初步認為和現在機師並沒有相關性，因為當時有做相關疫調，那時候的接觸者和現在發病的並沒有連結，目前還要做進一步調查。

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