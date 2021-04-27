華航9機師染疫！陳時中：加派警察、保警、護理「進駐居檢飯店」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航疫情感染擴大，已累計9名機師確診，目前有多人到桃園諾富特飯店居家檢疫，相關單位已派包含部立桃園醫院人員、警察和保警3組人力進駐。

指揮中心今說明擴大採檢華航1279機師核酸檢驗情形，其中無需居家檢疫機師已採679人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採167人，2人陽性（案1101、1102）；接觸者機師已採檢93人，其中3人陽性（案1091、1092、1100），另還有3人檢驗中。

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▲截至04/27華航機師確診關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

由於多人目前都在桃園諾富特飯店進行居家檢疫，相關單位也派3組人進駐華航機師檢疫飯店。陳時中表示，飯店目前有警察進駐，集中檢疫所配備就是一組警察人員、一組護理人員和一組後勤單位，所有警察單位都是保警來派。

陳時中坦言，一開始沒有說要進駐，但後來擔憂旅館監視器等設備還沒有完全做好，所以護理人員也會去看動線分離感控有沒有做好，後勤人員則是由飯店人力為主。

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