機師憂「不知抗體結果、會暫時停飛」？陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫持續延燒，目前已累積9人染疫、2名家人確診。由於個案共分屬4個不同機隊744、330、350、777，至今還找不出關聯性。有華航機師表示「去醫院抽血只能知道PCR檢測結果，大家很擔心自己血清抗體結果。」也憂心「最極致的防疫會暫時停飛？」對此，陳時中表示「多一分準備和小心，可以避免防疫破口。」

根據調查，9名染疫機師分屬4個不同機隊，包含744、330、350、777，由於不同機種，各自關聯性也不大，至今還找不出感染源，這也造成機師們陷入恐慌。

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指揮官陳時中表示，擔心大家都會擔心，去年一開始全民都擔心，但漸漸隨著疫情趨緩，大家防疫疲乏，而有社區破口，因此華航機師擔憂會有的，有同事確診也不清楚在哪會接觸到，擔心沒有有效的防疫方式。

他進一步提到，雖然病毒無所不在，但多一份準備和小心，可以避免防疫破口，儘速施打疫苗也可多一分保障，也要把防疫新生活等相關行為做好。陳時中強調，疫苗量能都在準備中，醫療量能也不斷都在充實。

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