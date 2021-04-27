快訊／再增1例本土！飛澳洲機師老婆也確診

記者洪巧藍／台北報導

華航機師染疫風波持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布再增1例本土，是飛澳洲確診機師的妻子，包含其兒子在內，共有3人家庭群聚；而目前整起事件染疫人數達到11人。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，案1111為印尼籍40多歲女性，近期無出國史，今（2021）年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次（22）日採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診（Ct值22）。個案家庭接觸者1人，延長居家隔離日期至5月10日，另匡列3名接觸者，為防疫計程車司機，接觸時雙方皆佩戴口罩，列自主健康管理。

▲截至04/27華航機師確診關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

指揮中心統計，截至目前國內累計204,833例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含202,612例排除），其中1,110例確診，分別為984例境外移入，79例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,050人解除隔離、48人住院隔離中。

指揮中心也提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，請先向工作單位確認是否已列入造冊名單，再進行預約接種事宜。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

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