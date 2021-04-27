華航染「英國變種病毒」再增1例　累計4機師、1家人！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航疫情感染擴大，已累計9名機師確診，其中案1078、1079、案1090、1091均是英國變種病毒。中央流行疫情指揮中心今再公布1例英國變種病毒，為案1092機師，目前累計5名是英國變種病毒，不排除是同一起事件，其餘基因序列還在進行中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，英國變異株與過去病毒株相比，傳播力會增加50％、致死率會增加60%，無法確認是在哪個國家感染，因為在歐美大部分國家都已偵測到50%以上的變異株，並非只在英國流行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞提到，AZ疫苗對於英國變異株保護力不錯，3/30發布在期刊研究顯示，AZ疫苗對於英國變異株保護力達70%，就算接種後有感染到，病毒量也比較低，陽性天數從2周變成一週，Ct值會從平均20增加到28.8，病毒量與沒接種過疫苗的人相比，感染後也較低，呼籲符合公費資格卻還沒接種者盡快接種。

▲截至04/27華航機師確診關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

另外，指揮中心今也公佈1例本土確診，是案1090的媽媽，也就是40多歲飛澳洲確診、在台未列案號男機師的太太。而指揮中心也針對華航啟動航空公司飛航機師採檢專案，針對1,272名機師進行採檢，截至目前已採檢934名血清抗體，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。

該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布確診個案（案151、案177及案1105），另3名為本國籍40多歲男性（2名）及本國籍40多歲女性（1名），3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心指出，針對先前未確診但檢出血清抗體陽性3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

《你可能也想看》

►快訊／再增1例本土！飛澳洲機師老婆也確診

►機師憂「不知抗體結果、會暫時停飛」？陳時中回應了



►華航累計9機師、2家人確診！指揮中心公佈「擴大採檢最新進度」

►太踴躍！自費打AZ「再兩天可達1萬人」陳時中宣布：再釋出1萬劑

►華航9機師染疫！陳時中：加派警察、保警、護理「進駐居檢飯店」