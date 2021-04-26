源頭減塑　台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

▲台南市環保局在門口好望角設置一座「無包裝洗衣精補充站」，每公升40元約一般市售品5折，業者已在全市設置26個洗衣精補充站，盼民眾支持輕鬆環保省荷包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局推行源頭減塑及容器循環再利用，落實全民綠生活，與洗衣精補充機廠商合作，在東區環保局門口好望角設置一座「無包裝洗衣精補充站」，每公升40元約一般市售品5折，業者已在全市設置26個洗衣精補充站，盼民眾支持自備容器購買洗衣精，輕鬆環保省荷包。

市長黃偉哲表示，垃圾量隨著生活水準提升而增加，追求便利之際更該重視環保、減塑等議題為地球永續盡一分心力，環保局積極打造讓民眾方便做環保的環境，有24小時的智慧空瓶容器自動回收機、好盒器借杯歸還機、洗衣精補充機，請務必善加利用。

環保局26日在東區自家門口舉辦洗衣精減塑推廣活動，吸引不少具有環保意識人士、精打細算者等共襄盛舉，他們自備容器來體驗自助補充洗衣精，感受到只要願意，源頭減塑、減少製造垃圾其實是輕而易舉。

年紀較年長的民眾說，以前物資不豐的年代，人人愛物惜物，根本沒有垃圾問題，買油、買醬油都是自備瓶罐，哪像現在都是一瓶一罐裝好，難怪垃圾爆量。另有參與者指出，以前常買洗衣精補充包以減少塑膠瓶罐，但補充包也是塑膠製品，還是自備容器較環保。

環保局副局長陳幸芬表示，業者目前在全市設26處洗衣精補充站，其中2處設置點與環保局有關，1處在東區環保局門口，另一處在藏金閣。藏金閣站2019年9月設立，經統計2020年民眾使用量為2686公升，減少空瓶數2686瓶（相當於191層樓高）。業者自2014年在台南市設無包裝洗衣精補充站以來，已為全市減少約7萬個洗衣精空，堆疊起來約有37座101大樓高度，預估2021年可減少10萬個空瓶，約50座101大樓高度。

環保局與洗寶環保科技合作設置無包裝洗衣精補充站，洗衣精廠商為台塑生醫科技，所提供的洗衣精為領有環保標章的產品，環保標章代表著該項產品為可回收、低污染、省資源，詳細補充站資料為(https://reurl.cc/E740RA)。

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