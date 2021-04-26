視察曾文水庫清淤 　黃偉哲：感謝國軍兄弟展現軍愛民精神

▲台南市長黃偉哲26日前往曾文水庫，視察國軍八軍團協助進行曾文水庫清淤作業情形，他特別感謝國軍弟兄的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲26日前往曾文水庫，視察國軍八軍團協助進行曾文水庫清淤作業情形，他特別感謝國軍弟兄的辛勞，動員人力、機具，投入進行陸挖作業外，也感射經濟部水利署、水資局對於水資源調度，及水庫聯通的作用，共同來對於台南水利設施強化，希望能為民眾帶來最大效益。





久旱不雨使得台灣面臨56年最為嚴峻之缺水危機，肩負台南重要水資源調度之曾文水庫，截至4月23日之蓄水量僅剩約4492萬噸、蓄水率僅剩8.8％，經濟部水利署南區水資源局利用曾文水庫目前處於低水位時，加強進行清淤工作，近期結合國軍及第六河川局協助於上游進行陸挖，預定將今年清淤目標提高到590萬立方公尺，期盼透過各項積極清淤手段，使水庫逐年回春。





國軍八軍團清淤團隊這次動員士官兵110員、挖土機8台、載土傾卸車19台及必要工程機具投入清淤工作，至4月11日之陸挖清淤量為4.14萬立方公尺，合併南區水資源局以及第六河川局部分，實際清淤量已達86.8萬立方公尺，全力朝向590萬立方公尺的年度目標邁進。



水利署長賴建信表示，到目前為止幾乎沒有顯著的降雨，沒有颱風，冬天也沒下雨，春天下雨量非常少，24、25日的下雨，讓很多市民非常欣喜，但是距離這個枯水期的結束，還有一些的時間，我們必須要小心翼翼的從多省水、多找水、多調水，三管齊下，趁這個時候，又有總統跟行政院長指示國防部，積極來協助各個水庫的清淤，因為有國防部的協助，大家深具信心，今年再創下歷史最高的水庫清淤的總量。





南區水資局長連上堯在簡報中指出，目前台南4月平均每日用水91.8萬噸，而在水情尚未進入綠燈前，平均每日用水量98萬噸，因此可見台南市節水率有所提升，未來對於曾文-烏山頭系統，包括烏山頭淨水場、曾文備用淨水場、潭頂淨水場，希望提升處理能量增加到7萬噸，以利增加供水量，並支援原本南化水庫供水到台南市的部分，也減緩南化水庫蓄水量減低的速度。



市府水利局表示，曾文水庫位於曾文溪上游為全台第一大水庫，原設計容量高達7億4840萬立方公尺，與互相串連運轉的烏山頭水庫一起肩負嘉南地區供水重任，但平均每年超過500萬立方公尺的淤積量，使得曾文水庫容量逐年漸漸減少。2009年6月完工的大壩心層加高工程，使曾文水庫容量增加5542萬立方公尺，但是當年8月的莫拉克風災帶來約9108萬立方公尺的淤積土砂，這個淤積量相當於先前20年的總淤積量，使水庫淤積率達36.7％，因此水庫清淤工作刻不容緩。





依據南區水資源局統計，曾文水庫每年入庫砂量平均約510萬立方公尺，若能達成每年清淤量大於入庫砂量的目標，則不僅可以延長水庫使用壽命，更可望逐年恢復水庫有效蓄水容量。



黃偉哲市長26日前往曾文水庫視察國軍協助清淤情形，台南市民政局也陪同準備加菜金及水果鳳梨給辛苦的國軍弟兄們，黃偉哲表示，今年因遭逢歷年來最嚴峻旱象，包含曾文水庫、烏山頭水庫以及南化水庫正面臨最嚴峻供水挑戰，但中央已於去年開始做調度準備，在中央與地方有步驟的調控決策下，政府與民眾共同齊心節水抗旱，相信必能度過本次旱象。

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