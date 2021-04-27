力推路殺犬貓善終　台南動保處讓毛孩走完最後一程

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市每年約有1500至1700隻因車禍死亡的犬貓，為送這些毛小孩走完最後一程，台南市動保處與寵物殯葬業者合作，將於5月1日起推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓。

台南市動保處長吳名彬指出，過去流浪犬貓大體被視為一般廢棄物，由環保局清理後與垃圾一起焚化，隨著動保意識進步，為妥善處理流浪動物屍體，協助路殺犬貓有尊嚴的走完最後一哩路，農業局與環保局合作，環保局接獲民眾通報公共場所有路倒犬貓大體後，以特製「動物屍體袋」包裝，送交動保處動物之家掃描晶片或台南市寵物殯葬業者調查是否為有主犬貓，若有晶片即通知飼主領回自行處置，無晶片的大體先行冰存，委由廠商統一焚化處理。

吳名彬表示，路殺犬貓一旦查出為有主犬貓時，也會要求飼主說明，若遭飼主疏縱或棄養，也會依動保法規定對飼主處以3千至15萬元罰鍰，藉此呼籲飼主別任意棄養毛孩。

對於遭路殺犬貓遺體，飼主可領回處理，或委由動保處動物之家依10公斤以下500元、10至20公斤1千元、20公斤以上1千5百元標準付費處理。民眾若發現死亡的犬貓大體，可撥打台南市政府環保局服務專線:06-2686751或1999市民服務熱線反映外，民眾自家飼養寵物過世，除依需求洽詢私人寵物殯葬業者處理外，也可於上班時間將犬貓大體送往動物之家灣裡站或善化站付費處理，請民眾善加利用。

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