　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

力推路殺犬貓善終　台南動保處讓毛孩走完最後一程

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市每年約有1500至1700隻因車禍死亡的犬貓，為送這些毛小孩走完最後一程，台南市動保處與寵物殯葬業者合作，將於5月1日起推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓。

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處長吳名彬指出，過去流浪犬貓大體被視為一般廢棄物，由環保局清理後與垃圾一起焚化，隨著動保意識進步，為妥善處理流浪動物屍體，協助路殺犬貓有尊嚴的走完最後一哩路，農業局與環保局合作，環保局接獲民眾通報公共場所有路倒犬貓大體後，以特製「動物屍體袋」包裝，送交動保處動物之家掃描晶片或台南市寵物殯葬業者調查是否為有主犬貓，若有晶片即通知飼主領回自行處置，無晶片的大體先行冰存，委由廠商統一焚化處理。

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳名彬表示，路殺犬貓一旦查出為有主犬貓時，也會要求飼主說明，若遭飼主疏縱或棄養，也會依動保法規定對飼主處以3千至15萬元罰鍰，藉此呼籲飼主別任意棄養毛孩。

▲台南市動保處與寵物殯葬業者合作，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，以人道方式處理路殺死亡的犬貓，吳名彬處長(右三)、莊惟超副處長(右二)等人共同宣示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於遭路殺犬貓遺體，飼主可領回處理，或委由動保處動物之家依10公斤以下500元、10至20公斤1千元、20公斤以上1千5百元標準付費處理。民眾若發現死亡的犬貓大體，可撥打台南市政府環保局服務專線:06-2686751或1999市民服務熱線反映外，民眾自家飼養寵物過世，除依需求洽詢私人寵物殯葬業者處理外，也可於上班時間將犬貓大體送往動物之家灣裡站或善化站付費處理，請民眾善加利用。

一機多功，果汁、粥品都能做

ET快訊
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

東泰紙廠盼重營運鄉民陳抗　偷排污染5度被罰「信用破產」　

嘉義花旗木祕境將剷平！　養豬大戶為這原因美化環境反遭檢舉

她合歡山賞花爆高山症　警消協力接駁送醫保命

吸頂式感應燈控開關自燃起火　消防局：請定期檢修汰換以免引火

頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

天要下雨地要找水　黃偉哲：台南開源節流度過缺水難關！

路口交通號誌故障「歡迎檢舉」　速聯絡護命保平安

嘉大攜手中興大　助偏鄉流浪犬貓絕育＋施打疫苗

嘉義大學改裝蘭潭學生宿舍　星級環境316床大一新生受惠

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

東泰紙廠盼重營運鄉民陳抗　偷排污染5度被罰「信用破產」　

嘉義花旗木祕境將剷平！　養豬大戶為這原因美化環境反遭檢舉

她合歡山賞花爆高山症　警消協力接駁送醫保命

吸頂式感應燈控開關自燃起火　消防局：請定期檢修汰換以免引火

頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

天要下雨地要找水　黃偉哲：台南開源節流度過缺水難關！

路口交通號誌故障「歡迎檢舉」　速聯絡護命保平安

嘉大攜手中興大　助偏鄉流浪犬貓絕育＋施打疫苗

嘉義大學改裝蘭潭學生宿舍　星級環境316床大一新生受惠

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

「Q版侏儸紀公園」復活了！中和恐龍園區大翻新　粉紅龍露牙超萌

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

快訊／華航擴大採檢1272名機師！　6人血清抗體陽性

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

快訊／華航染疫再增1例本土！飛澳洲確診機師又見家人染疫

柯震東爆「超跑載王柏傑前女友」戀上網紅　現身親回感情狀態

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車

古林睿煬對決徐若熙　運彩開盤看好統一勝味全

地方熱門新聞

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

嘉義富商遭擄勒贖嘉檢起訴4人

台東漁港小艇出港不敵大浪翻覆　

挽救閩南語教育危機　呂理組新書發表

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

蔡易餘搭配「營養推廣餐盤」盼降至百公斤以下

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

嘉義花旗木祕境將剷平　養豬大戶美化反遭檢舉

吸頂式感應燈控開關自燃起火

力推路殺犬貓善終

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

更多熱門

相關新聞

空碗變黃色！屁貓童子尿自動補滿

空碗變黃色！屁貓童子尿自動補滿

尿得超精準！新竹市一名飼主林安啾超崩潰，這天發現9個月大的老么橘貓竟然在碗裡尿尿，自動將空碗「補滿水位」。媽媽看完氣得大罵「你一定惡魔」，同時還很氣自己幫牠取得新日本名「武告野洨」，直呼「野洨的牠......完全沒有極限」。

做壞事被抓！狗匍匐前進躲防空洞

做壞事被抓！狗匍匐前進躲防空洞

台南水道博物館成生態友善園區

台南水道博物館成生態友善園區

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

台南雖有降雨　曾文等3大水庫仍難止渴

台南雖有降雨　曾文等3大水庫仍難止渴

關鍵字：

路殺犬貓善終台南動保處毛孩

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面