領角鴞落地打瞌睡　台南水道博物館成生態友善園區

▲台南山上花園水道博物館再度出現小領角鴞，研判是學習飛行時不慎墜落，經請教專家後，將循去年模式就地野放，讓小領角鴞可以平安回到媽媽身邊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼去年在園區發現保育類的領角鴞後，26日台南山上花園水道博物館再度出現的領角鴞，館方人員初步檢視，鳥身上並沒有外傷，且精神狀況不錯，研判是學習飛行時不慎墜落，經請教專家後，將循去年模式就地野放，讓小領角鴞可以平安回到媽媽身邊。

山上花園水道博物館占地遼闊，加上擁有多樣化的植物，除了古蹟以外，也孕育了豐富的生態，根據調查，鳥類種類就超過40種，這裡面也包括了保育類的領角鴞、鳳頭蒼鷹等珍禽。

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26日上午，工作人員在B館羅漢松前的草地上，發現一隻小領角鴞，有趣的是，當時小領角鴞正瞇著眼睛，好像在打瞌睡，擔心會有意外發生，隨即先將牠抓起來安置。

由於去年也出現類似情況，館方人員隨即向去年處理的台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩請教，由於小鳥尾巴羽毛還沒長，加上身體毛羽還是白色，研判和去年一樣，是學飛的幼鳥不慎墜落地面，經過檢視，發現沒有外傷，因此將循去年模式就地野放

曾翌碩總幹事指出，現在正是領角鴞幼鳥學飛期，偶而會發現墜落的幼鳥，也因為外型惹人喜愛，常有民眾想要自行飼養，但如此一來，不但讓牠失去野生能力，不易存活，且貓頭鷹是保育類動物，民眾切勿擅自飼養，否則經查獲可依動保法開罰6至30萬元罰鍰。因此，若民眾有發現幼鳥，還是請通知農業局等保育單位處理。

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