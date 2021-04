印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

▲從新德里飛往加拿大的乘客正在多倫多機場排隊進行檢疫。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻,過去7天每日平均超過32萬人確診,全國醫療系統逼近崩潰。與此同時,印度超級富豪們卻急著搭飛機逃離;據了解,目前從新德里飛往杜拜的單程機票,已經漲到150萬盧比(約台幣56萬元),是正常價格的10倍以上。

根據當地媒體報導,印度新冠肺炎確診連續7天單日超過30萬人確診,醫療系統崩潰、氧氣瓶不足、火葬場瘋狂運作的消息,也傳遍整個社群網站和各大媒體。在當地民眾和病毒奮戰的同時,印度富豪們卻爭先恐後地花費數百萬盧比買機票飛往中東、歐洲。

