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印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

▲▼印度,新冠肺炎,加拿大多倫多機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲從新德里飛往加拿大的乘客正在多倫多機場排隊進行檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，過去7天每日平均超過32萬人確診，全國醫療系統逼近崩潰。與此同時，印度超級富豪們卻急著搭飛機逃離；據了解，目前從新德里飛往杜拜的單程機票，已經漲到150萬盧比（約台幣56萬元），是正常價格的10倍以上。

根據當地媒體報導，印度新冠肺炎確診連續7天單日超過30萬人確診，醫療系統崩潰、氧氣瓶不足、火葬場瘋狂運作的消息，也傳遍整個社群網站和各大媒體。在當地民眾和病毒奮戰的同時，印度富豪們卻爭先恐後地花費數百萬盧比買機票飛往中東、歐洲。

新德里的私人飛機公司「Club One Air」執行長梅赫拉（Rajan Mehra）表示，不僅是超級富豪，只要是能付得起私人飛機花費的人，全都搭機出境了。他指出，許多有社會地位的人都趁著各國封鎖印度之前，趕緊搭機離開，「在倫敦、杜拜對印度實施封鎖之前，航班都劇烈增加。」

梅赫拉說，從首都新德里飛往杜拜的單程機票高達150萬盧比，是正常價格的10倍以上，且如果飛機回程時未載客，營運商就會向去程乘客收取「私人航班」的費用，「這都表明了人們多麼絕望地想要逃離。」

根據《華盛頓郵報》報導，印度26日確診超過35萬人、逾2800人死亡，首都新德里每4分鐘就有1名染疫者死亡。

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