快訊／台科大緊急宣布「 採遠距授課一週」！校方曝原因

記者許展溢／台北報導

台科大65名師生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，台科大今（27日）緊急宣布，為了防堵疫情，決定從即日起改遠距授課，直到5月3日為止。台科大向《ETtoday新聞雲》表示，主要是現在網路上有很多片面訊息傳來傳去，為讓全校師生安心，才決定全校採遠距授課一週。

▲台科大65師生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，學校急消毒畫面。（圖／台科大提供）



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台科大主任秘書呂政修向《ETtoday新聞雲》說明，主要是現在網路上有很多片面訊息傳來傳去，為了讓全校師生放心，才決定全校採遠距授課一週，即日起至5月3日。另外，昨天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，65名師生目前沒考慮匡列當天參加活動的人並隔離，現在情況就是自主健康管理，只要有症狀就即時回報。現在是否有什麼狀況？呂政修說，目前是沒有。

華航印尼籍40多歲男性貨機機師確診新冠肺炎，疫調是在澳洲被驗出有新冠肺炎，有2名接觸者確診，3人公在16日都曾到台北清真寺參加活動。台科大表示，校內有65人也參加這場活動，大部分是學生，包含印尼、巴基斯坦籍，過程學生全程都戴口罩，且活動是朝同一方向朝拜，並非與他人面對面接觸。

台科大原本指出，4月30日前都不能進校園，但現在為防堵疫情，緊急宣布5月3日前採取遠距授課。