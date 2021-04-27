美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

▲印度一名戴著氧氣罩的病患在車內等待入院治療。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度過去一連5天單日確診數刷新全球紀錄。然而，病毒的攻擊不分國籍，不僅印度公民，連美國駐印度外交使館的人員現已有超過100多例確診，其中2人死亡。根據《華盛頓郵報》報導，印度26日確診超過35萬人、逾2800人死亡，首都新德里每4分鐘就有1名染疫者死亡。

根據CNN報導，美國在印度共設有5個領事館，首都新德里則設有1個大使館。消息人士指出，這些任職於美國外交單位的美方人員、家屬與在印度的當地雇員過去2周之內才開始接種疫苗，但這波疫情已經爆發了6周，發病率不斷上升，期間拜登政府還2度派遣高官訪問印度。迄今，已經有2名美國駐印度外交人員染疫死亡，另有100多名工作人員也確診。

消息人士說，由於疫情嚴重，位於新德里的美國大使館上周開始，已有更多員工改為在家工作。而部分外交人員表示，不知道何時才能接種疫苗，因為始終沒有明確消息，這讓他們覺得自己沒有被優先考量，令人感到沮喪。其他消息指出，美國國務院已經努力將疫苗送到各外交人員的派駐地點，包含阿富汗首都喀布爾與伊拉克首都巴格達，這可能也是導致印度當地的美國使團較晚得到疫苗的原因之一。

根據《華盛頓郵報》報導，印度26日確診超過35萬人、逾2800人死亡，首都新德里每4分鐘就有1名染疫者死亡。拜登政府25日承諾，向印度提供緊急援助，將在對抗疫情問題上密切合作。另外，英國、法國、德國與歐盟等都承諾提供藥品、呼吸設備等支持。

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