▲新北坪林「春茶」茶香四溢，新峯友茶青農詹承得「以茶會友」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年3月至5月期間是春茶的產季，喜愛品茶、熱愛品茶的朋友們，現在正是到坪林茶鄉觀光的好時節，現任坪林青年茶業發展協會理事長詹承得所經營的「新峯友茶」不只能品嘗到新鮮的春茶，也能預約茶園導覽，有喝有玩還能帶著滿滿的茶葉知識回家。

新峯友茶原為新峯茶行，但第5代傳人詹承得認為「茶行」2字無法體現與客人間相處的人情味，於是將自家茶行更名為「新峯友茶」，秉持「以茶會友」的精神，將來訪的客人都當作自己的朋友，熱情的分享家中好茶以及解說茶葉相關知識，茶園同時也開放預約導覽。

民眾可向新峯友茶粉絲專頁預約課程，1.5小時的課程包含茶園導覽、體驗採茶、揉茶，以及茶品茗教學，每個環節詹承得都傾囊相授，有問必答，讓人不由自主地愛上坪林好茶。詹承得經營的新峯友茶茶園面積約4公頃，年產量約3000-3500台斤，有文山包種茶、蜜香紅茶，開發包種茶娃娃酥、包種茶牛軋糖等茶點心。

▲新峯友茶青農詹承得「以茶會友」。

詹承得表示，除了經營自家的茶園外，現擔任坪林青年茶業發展協會理事長職務，希望坪林的茶能更廣為人知，2020年藉由農業局的新北青農力計畫設計了協會的共同包裝，而今年將由協會的17位中級品茶師，挑選坪林各家茶園的優質茶葉以此共同包裝開放春茶禮盒預購，日期從110年4月25日至5月18日，民眾朋友可至協會粉絲專頁「新茶世代」購買。

此外，新北青農力計畫也協助協會建置了三階段分級制的包種茶品評課程，預計下半年將在都會區開課，將坪林的茶帶出坪林，讓更多人能學到該怎麼品評茶葉，比較不同茶的風味，以及了解坪林包種茶的歷史與製程，讓越來越多人能愛上喝茶。

農業局長李玟表示，青農團體交流合作、共同行銷，對產業絕對有加分功效，農業局也將持續挹注資源輔導青年農民，推動新北青農力計畫，積極協助農友打開線下及線上通路，作為新北青農最強力的後盾，打造友善從農環境，吸引更多青年及新農民加入從農行列。

▲新峯友茶蜜香紅茶茶包。

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