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社會 社會焦點 保障人權

救護車挨子彈！醉男大街擊發空氣槍　醒來只記得「氣瓶沒用會壞」

▲▼男子喝喜酒醉了，竟不顧朋友勸阻持槍攻擊救護車，警方隔天隨即逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲柯姓男子喜酒喝醉，持空氣槍射擊救護車，被友人攔阻奪下槍枝。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

柯姓男子去年底帶著朋友送的空氣槍到台北市萬華區喝喜酒，原本是要跟人炫耀用，但是喝多酒醉，竟然跑到大馬路上，胡亂朝著正在執行救護勤務的救護車開槍後，跳上計程車逃回家，隔天被警方循線上門逮人，柯男不記得自己幹得荒唐事，只記得朋友說過「空氣鋼瓶裝上要用，不然會壞掉」，被台北地檢署依妨害公務罪起訴。

2020年12月20日晚上九點多，台北市消防局一大隊萬華中隊雙園分隊出動救護車，前往艋舺大道上的飯店，準備護送1名飯店內昏倒的民眾就醫，此時不明男子突然近距離，朝著救護車開槍，不明男子的友人趕忙上前制止並奪下槍枝，把男子送上計程車回家。

▲▼男子喝喜酒醉持槍攻擊救護車，造成救護車上留有彈孔，男子辯稱：喝太醉忘記了。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲救護車A柱被玻璃彈打凹1個洞。（資料照／記者邱中岳翻攝）

救護隊員看著車子右側A柱被玻璃彈打凹了1個洞，嚇得趕緊報警，柯男隔天見警方上門逮人，坦承之前朋友送他1把空氣槍和50顆子彈，因為氣瓶已經裝上2個禮拜，擔心太久不用，氣瓶會壞掉，所以吃喜酒時帶去炫耀一下，但是他真的喝醉了，不記得到底有沒有朝救護車開槍。

檢察官根據現場監視器以及相關證人說詞，認定柯男涉嫌開槍恐嚇、妨害救護公務，將他起訴聲請簡易判決處刑，並考量他已賠償救護隊員6萬元和解，請求法官給予緩刑機會，另外扣案空氣槍經鑑定沒有殺傷力，但仍請求宣告沒收。

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