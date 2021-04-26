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7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

▲▼民間團體在立法院前召開「要照顧家人，也要工作」記者會，訴求有薪且彈性的「長期照顧安排假」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲民間團體在立法院前召開「要照顧家人，也要工作」記者會，訴求有薪且彈性的「長期照顧安排假」。（圖／婦女新知基金會提供）

記者林育綾／台北報導

五一勞動節前，今（26）日婦女新知基金會、台北市產業總工會、中華民國家庭照顧者關懷總會等民間團體在立法院前召開「要照顧家人，也要工作」記者會，訴求勞動部盡速提出修法版本，制定有薪且彈性的「長期照顧安排假」保障勞工權益；而勞動部也對此回應。

因應高齡化、少子女化的人口發展趨勢，家總從2018年起倡議新三不長照「不離職照顧、不必然自己照顧、家庭不失和」，建議推動比照日本的長照安排假，讓勞工可以因應照顧歷程中的各種狀況。而2019年三個團體結盟，共同提出長照安排假的訴求，並且匯集104個民間團體連署，當時各政黨曾在大選前承諾支持。

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勞動部當時也回應，制定重大政策需要時間進行研究跟討論，因此召開數場與工會、資方、勞動學者的研商會議，並且將長照安排假相關的調查納入「僱用管理就業平等概況調查」的調查題目。不過民間團體如今表示，「距離聯盟提出訴求已經過了2年，我們還沒有看到勞動部的下一步是什麼」。

▲▼民間團體在立法院前召開「要照顧家人，也要工作」記者會，訴求有薪且彈性的「長期照顧安排假」。（圖／婦女新知基金會提供）

▲民間團體在立法院前召開「要照顧家人，也要工作」記者會，提出超過7成7勞工需要「長期照顧安排假」。（圖／婦女新知基金會提供）

民間團體表示，從勞動部109年度的「僱用管理就業平等概況調查」中可以看到，長期照顧安排假的受僱者申請假的意願和假的用途，已經有超過3/4的受僱者（男性受僱者76.3%、女性受僱者78.2%）願意申請長期照顧安排假，家總秘書長陳景寧表示，這樣的數據顯示勞工已意識到長照趨勢，以及照顧工作對家庭個人帶來的衝擊，因此願意使用該假來處理家庭照顧問題。
 
相對照之下，雇主的態度十分兩極。雇主同意法令增加長期照顧安排假的比例，從108年的平均24.1%，到109年的平均29%，雖有相當幅度的成長，但平均下來也是只有3成左右的雇主同意增設長照安排假。其中同意增設該假的比例最高的行業前三名分別是「農、林、漁、牧業」（69.4%）、「教育業」（44.9%）、「公共行政及國防：強制性社會安全」即政府部門單位（44.1%）。
 
台北市產業總工會理事長邱奕淦也表示，自身身處的金融業大多有工會監督或直接簽訂團協來規範，也會看到有銀行行方願意提供優於法令的假來留住重要人才，但是這些都只是個別資方的「善意」，必須要有明確的法令要求全國一致給假，才能夠真正落實到職場中。
 
在高齡化社會的趨勢之下，未來勞工需要親自照顧家人、或處理臨時突發狀況、陪同家人就醫等情形勢必會越來越多。而從報告統計上的數據來看，勞工不願意請假的理由，主要是擔心失去工作、擔心收入減少，擔心公司拒絕申請，這些都是可以想見的實際狀況，婦女新知基金會祕書長覃玉蓉認為，「正是因為如此才必須要透過立法、建立制度以避免雇主的就業歧視及不當對待」。

勞團質疑，蔡英文政府執政第一任時說要研議長照安排假，要等社會共識，但是從執政第二任的2020年520上任至今已將近1年，現在長照安排假已經有「7成7民意支持」，「到底何時才能拿出法案送進立法院？」

而勞動部回應，將持續邀請專家學者、全國性勞雇團體和相關部會交換意見，同時邀請相關團體、地方勞雇團體代表討論，瞭解各界對「長期照顧安排假」的建議與想法。此外在可行性方面，需更明確瞭解受僱者的實際需求，才能就申請資格、日數、規模等規劃，作進一步評估。

另外，勞動部在去年進行「僱用管理及工作場所就業平等概況調查」，受僱者確實表示具有相關需求，主要以「處理臨時突發狀況」為多；但若沒有薪資或津貼補助，將影響申請該假別的意願；雇主則擔心「人力無法負擔此假別」。因此長期照顧安排假牽涉財務來源，是否制訂並由相關基金支應津貼，涉及衛生福利部、勞動部及相關部會業務，仍需再作審慎評估。

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