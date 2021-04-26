巨型「沙塵牆」席捲大陸甘肅　吞噬城市畫面曝

▲巨型沙塵牆吞噬縣城及農田。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

大陸中央氣象台近日發佈沙塵暴藍色預警，同時有記者捕捉到「巨型沙塵牆」滾滾推進甘肅省張掖市臨澤縣，瞬間「吞噬」縣城與農田的畫面，場面相當驚人。根據目擊者的描述，該沙塵暴短短數分鐘時間「便由天邊到了眼前」，坐在車內避險都能感受到「車被風吹得左右搖晃」。

根據陸媒《中新網》報導，這次超大範圍沙塵暴在昨天（25）日午後「席捲」河西走廊多座城市，有記者恰好途經沙塵暴發生地甘肅張掖市臨澤縣，拍攝記錄下了黃色「巨型沙塵牆」吞噬縣城及農田的驚悚畫面。

▲沙塵牆席捲河西走廊。（圖／CFP）

根據親眼目睹「巨型沙塵牆」的記者描述，短短數分鐘的時間「滾滾沙塵便由天邊到了眼前」，所過之處天地一片昏黃，能見度非常的低，為了安全起見，坐在車中避險，亦能感到「車被風吹得左右搖晃」。

大陸中央氣象台今（26）日發佈沙塵暴藍色預警：受冷空氣大風影響，預計今日6時至明（27）日08時，新疆東南部和南疆盆地、青海西北部，甘肅中部和西部的部分地區、寧夏、陝西北部、山西中北部、北京、天津、河北、山東西北部等地將出現揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地南部和內蒙古中北部分地區有沙塵暴。

▲「滾滾沙塵便由天邊到眼前」景像。（圖／CFP）