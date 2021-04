網傳「遼寧號」失動力被拖回港？　最新衛星照曝光

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊。(圖/CFP)

記者邱晟軒/綜合報導

大陸航空母艦「遼寧號」於海南島東方外海停留一整天,引起外界臆測是否出現故障。有網友在批踢踢發文表示,「遼寧號」貌似失去動力,並由6艘拖曳船拖回港口維修。然而據衛星照顯示,「遼寧號」並未失去動力,且可能已離開南海。

綜合媒體報導,大陸航空母艦「遼寧號」最早是4月10日出現在台灣西南方外海,不過近日網上流傳的一張衛星照片顯示,「遼寧號」12日航至海南島外海距離三亞港約290公里處原地停留一整天,引發外界猜測有可能發生故障。

對此,有網友昨(25)晚在批踢踢八卦版PO文指出,遼寧艦貌似失去動力,所以脫離原本海上巡弋的編隊,由6艘拖曳船拖回港口維修,謠傳似乎是因為「鍋爐毀損」,引發許多鄉民回應。

不過根據軍事記者Duan Dang推特發文指出,從最新衛星照片顯示「遼寧號」目前正由解放軍飛彈護衛艦的護航下,在南海東北方海面向北移動,目前正航向巴士海峽,可能已離開南海。

A fortnight of Liaoning aircraft carrier in the South China Sea. pic.twitter.com/YQUYANj4a2