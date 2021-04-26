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中國半導體業遇困境　法國學者：是台灣戰略優勢

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國學者指出，台灣在半導體供應鏈的重要性成為面對中國的強大戰略優勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電

全球半導體供應短缺危機使國際目光轉向台灣，法國媒體也探討台灣的科技優勢。法國學者杜懋之向世界報表示，中國半導體發展遭遇困境，而這也是台灣面對中國的強大戰略優勢。

全球晶片荒蔓延，法國媒體近來持續探討台灣在全球半導體供應鏈所扮演的角色、台灣積體電路製造公司（TSMC）成為晶片巨擘的策略以及台灣旱災可能帶來的危機。

法國也因為半導體供應短缺造成產業威脅，如飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和寶獅雪鐵龍集團（Peugeot Citroën）合併的斯泰蘭蒂斯（Stellantis）布列塔尼工廠幾乎停擺。法國媒體也形容台積電「無疑是全球最重要企業中最不為人所知的」。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）今年1月發表「半導體：中國的追尋」報告，他接受「世界報」（Le Monde）專訪，談中國半導體發展困境與台灣優勢。

杜懋之認為，中國發展半導體的困難首先在於取得國外技術。「美國與台灣的政策一直都是拒絕將最先進的技術轉移到中國，並與其保持三個世代的差距」。

第二個困境是人力資源，最後則是投資。杜懋之說：「中國『什麼都買，因為我們有錢』的招式已不管用，因為現在這已會引起對方的防衛反應。」

杜懋之以義大利企業為例，「我們上週看到中國深圳的集團本想收購義大利半導體企業LPE，但義大利政府卻擋下這筆投資。在十幾年前，這一定唾手可得」。

此外，各國紛紛投入半導體競賽，這可能使中國半導體發展更加困難。杜懋之說，美國產業政策正式回歸，投資本土晶片的研發與生產。「明天將會是日本，後天就換歐洲。因此中國面臨兩個難題：技術轉移的限制以及越來越激烈的競爭」。

當然，小米等中國品牌還是可取得台積電的晶片，相互依存的狀況不會完全消失。「但只要中國無法突破7奈米製程的關卡，美國就還能享有技術優勢，例如在武器工業上」。

美國聯邦政府邀請台積電至亞利桑那州設立晶圓廠的決定，也顯示美國半導體的發展策略。

世界報詢問，台灣在半導體供應鏈上擁有不成比例的重要性，對於台灣是資產還是威脅？

杜懋之表示：「這是台灣面對中國的強大戰略優勢。台積電是世界第一的晶圓片代工生產者，強化這個國家在夥伴間的戰略價值。」

另一方面，杜懋之說，由於高端半導體工廠都集中在台南與新竹科學園區，也讓中國對台灣宣戰的成本成為真正問題，因為一旦發生衝突，半導體產業將無法存活。

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