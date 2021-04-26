陸公布「釣魚台地貌調查報告」　附上多張「衛星遙感影像圖」

▲調查報告內附上多張「遙感影像圖」。（圖／翻攝大陸自然資源部）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海警艦艇編隊25日進入釣魚台海域，引起日本方面不滿，大陸自然資源部26日更在官網公布了「釣魚島及其附屬島嶼地形地貌調查報告」，還附上9張以多種方式取得的釣魚台地形、地貌，以及衛星圖。

報告指出，調查目的為通過梳理歷史調查成果並開展專題調查研究，獲得釣魚台及其附屬島嶼的高分辨率海島地形數據（包括島陸與30米以淺區域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。

報告提到，調查內容為基於歷史長期調查成果，採用最新高分辨率衛星遙感等調查方式，開展島陸地形地貌與淺海地形地貌兩部分調查，調查區域覆蓋釣魚島及其附屬島嶼的主要海島。

調查結果指出，釣魚台屬於侵蝕剝蝕低山丘陵，地形陡峭，中央山脈山脊線呈東西走向，連接主峰高華峰（海拔362米）和神農峰（海拔320米），位於島嶼中南部，形成了北坡稍緩、南坡陡峭的地形格局，「釣魚島近岸有較為寬闊的淺海區域，尤其是東釣角附近，有寬廣的水下淺灘發育，並與飛嶼周邊淺灘相連接。」

調查結果提到，北小島屬侵蝕剝蝕丘陵地貌，地形起伏較大，海岸類型為基巖海岸，海蝕作用強烈，發育有海蝕崖、海蝕平臺、海蝕柱等海蝕地貌。北小島東南部的獅峰（118米）與其西北的鷹峰（125米）、蓮花石（62米）和孔明石（62米）等三個獨立尖巖，經海蝕平臺連成一體。

調查結果指出，南小島屬侵蝕剝蝕丘陵地貌，總體呈橢圓形，由島嶼主體拳頭嶺與東南的一個尖巖——拇指峰，經海蝕平臺連接而成。地勢西北、東南高，中間部位低。

調查結果還提到，北小島與南小島之間的橄欖門水深在10米左右，寬約200米。兩島的近岸淺海區域（30米以淺）連成一片，西南側狹窄，而其東北側寬闊延伸近2千米，其間分布了一系列潮溝地形。北小島西南和東北兩側海岸有大量垂直於海岸的潮溝和礁坪發育。

報告的最後指出，北小島與南小島之間的橄欖門水深在10米左右，寬約200米。兩島的近岸淺海區域（30米以淺）連成一片，西南側狹窄，而其東北側寬闊延伸近2千米，其間分布了一系列潮溝地形。北小島西南和東北兩側海岸有大量垂直於海岸的潮溝和礁坪發育。