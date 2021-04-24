日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛相岸信夫22日在自民黨議員集會中發表演說，談到釣魚台周邊情勢，「中國正以不起眼的方式一步步進行侵略，最終造成改變全域的情況， 這絕不允許。」並且提到如果台灣赤化，形勢將發生重大變化。 對此，中國外交部發言人趙立堅昨23日回應，「日本防衛大臣有關涉華言論完全是信口開河，極其不負責任。」

趙立堅說，「奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，不要在錯誤的道路上越走越遠。」有這種人當道誤導輿論，日本老百姓怎麼能客觀理性看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？

趙立堅再次提到，習近平於今年博鰲開幕式的演講內容，重申中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。 中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。「日方應該好好聽清楚，不要再就中國發展胡言亂語、誤導公眾。」

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）

趙立堅進一步表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚台海域巡航執法是行使本國固有權利。 台灣問題純屬中國內部事務，中方絕不容許任何國家以任何方式插手干預。

趙立堅強調，日方一些人發表涉台錯誤言行，充分暴露他們不願看到並千方百計企圖阻撓中國和平統一大業的陰暗心理。 「中國必須統一，也必然統一。 日方對此不要有非分之想。 」