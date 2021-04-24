　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

▲▼2021年4月23日晚，國務委員兼外長王毅在北京同美國對外關係委員會進行視頻交流。、趙立堅（4/23）例行記者會 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛相岸信夫22日在自民黨議員集會中發表演說，談到釣魚台周邊情勢，「中國正以不起眼的方式一步步進行侵略，最終造成改變全域的情況， 這絕不允許。」並且提到如果台灣赤化，形勢將發生重大變化。 對此，中國外交部發言人趙立堅昨23日回應，「日本防衛大臣有關涉華言論完全是信口開河，極其不負責任。」

趙立堅說，「奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，不要在錯誤的道路上越走越遠。」有這種人當道誤導輿論，日本老百姓怎麼能客觀理性看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？ 

趙立堅再次提到，習近平於今年博鰲開幕式的演講內容，重申中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。 中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。「日方應該好好聽清楚，不要再就中國發展胡言亂語、誤導公眾。」

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）

趙立堅進一步表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚台海域巡航執法是行使本國固有權利。 台灣問題純屬中國內部事務，中方絕不容許任何國家以任何方式插手干預。

趙立堅強調，日方一些人發表涉台錯誤言行，充分暴露他們不願看到並千方百計企圖阻撓中國和平統一大業的陰暗心理。 「中國必須統一，也必然統一。 日方對此不要有非分之想。 」

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

陝西「脫貧被爆造假」大腦羞！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕

開閩三王入閩1136年！　閩台連線共祭傳承

大陸危機沒有過去？　鍾南山：正全力研發變異毒株疫苗

日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

影／霸氣媽花400萬蓋天橋　至今不告訴孩子..原因暖心　

陸首輛火星車命名「祝融號」　寓意點燃中國星際探測的火種

提醒美方堅持「一中原則」　王毅：打台灣牌就是玩火

諷美干涉內政　王毅：民主不是可口可樂，全世界一個味道

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」終於制伏

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

陝西「脫貧被爆造假」大腦羞！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕

開閩三王入閩1136年！　閩台連線共祭傳承

大陸危機沒有過去？　鍾南山：正全力研發變異毒株疫苗

日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

影／霸氣媽花400萬蓋天橋　至今不告訴孩子..原因暖心　

陸首輛火星車命名「祝融號」　寓意點燃中國星際探測的火種

提醒美方堅持「一中原則」　王毅：打台灣牌就是玩火

諷美干涉內政　王毅：民主不是可口可樂，全世界一個味道

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」終於制伏

蔡英文見環團無共識　總統府：不是溝通的結束

隨時做好下車準備！　愛睏阿金坐著度估「點頭不敢睡」融化網

醫控「教練3要命疏失」害7歲童腦死！無奈嘆：受傷久了不會讓你變強

小白狗半夜「外帶3份便當」直衝巷子　路人好奇跟蹤笑翻：趕值勤

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

陳家駒陽春砲！江坤宇二壘安添分　兄弟3局2比0領先味全龍

「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

電動車三貼闖紅燈遭撞！5歲妹重摔亡

員警遭眼鏡王蛇鑽入後背！蛇頭探出領口

賓士車主疑假車禍　暴打人母

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

男友主動衝去醫院結紮　結局翻轉她哭死

北京半程馬拉松今登場　疫後重啟

北京798藝術區創始人　遭調查落馬

空姐被安排陪睡！公司火速闢謠

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

霸氣學生媽花400萬蓋天橋

27歲金融男迎娶76歲乾媽！背後真相超傻眼

陸首輛火星車命名「祝融號」

趙立堅批日防衛相「涉華言論信口開河」

更多熱門

相關新聞

日防衛大臣：中國正於不顯眼處步步侵略

日防衛大臣：中國正於不顯眼處步步侵略

日本防衛大臣岸信夫在執政黨自民黨議員會議發表演講時直言「中國正在不顯眼之處步步侵略」；對於台灣情勢，他表示若台灣被北京併吞，情勢恐產生嚴重變化。

美釣魚台模擬實戰訓練　共軍企圖接近

美釣魚台模擬實戰訓練　共軍企圖接近

揭露保釣勢力高調復出

揭露保釣勢力高調復出

美中抗爭：日本選邊、中國跳腳

美中抗爭：日本選邊、中國跳腳

評論拜登與菅義偉首次高峰會談

評論拜登與菅義偉首次高峰會談

關鍵字：

日防衛相岸信夫趙立堅釣魚台

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面