影／入不敷出！　台南雖有降雨　曾文等3大水庫仍難止渴　

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，25日台南地區有下雨，但曾文水庫等集水區雨勢有限，依據即時水情資料，曾文及南化25日進水共31.8萬立方公尺，24、25日2天共49.8萬立方公尺，曾文、烏山頭、南化水庫3座蓄水庫共10108萬立方公尺，比24日少201萬立方公尺，台南水情持續嚴峻，民眾都期待能持續降雨。





由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日．25日台南曾文等部分地區降下久旱以來的大雨，曾文水庫降下25日0時至26日0時計降下5.9mm雨量，為水庫帶來13萬立方公尺的降雨，南化水庫部分降雨14.40mm，帶來18.80萬立方公尺，目前曾文水庫水位193.61m，蓄水量4505萬立公尺，有效蓄水僅8.84％；烏山頭水庫水位53.04m，蓄水量3606萬立公尺，有效蓄水45.89％；南化水庫水位161.82m，蓄水量1997萬立公尺，有效蓄水僅21.69％，3水庫蓄水庫共10108萬立方公尺，仍處於出水大於進水，水庫入不敷出，台南水情並未解渴，水庫進帳很少，有待大量降雨來紓解目前相當嚴重的缺水困境。

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黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

此外，市長黃偉哲要求「多找水、多節水、多調水」三大原則抗旱，市府近日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到合適水源，黃偉哲已指示先設置一台大型RO淨水設備，趕在5月15日開始運作，每日可提供1330噸水量注入自來水管線使用。

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