　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／入不敷出！　台南雖有降雨　曾文等3大水庫仍難止渴　

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，25日台南地區有下雨，但曾文水庫等集水區雨勢有限，依據即時水情資料，曾文及南化25日進水共31.8萬立方公尺，24、25日2天共49.8萬立方公尺，曾文、烏山頭、南化水庫3座蓄水庫共10108萬立方公尺，比24日少201萬立方公尺，台南水情持續嚴峻，民眾都期待能持續降雨。

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日．25日台南曾文等部分地區降下久旱以來的大雨，曾文水庫降下25日0時至26日0時計降下5.9mm雨量，為水庫帶來13萬立方公尺的降雨，南化水庫部分降雨14.40mm，帶來18.80萬立方公尺，目前曾文水庫水位193.61m，蓄水量4505萬立公尺，有效蓄水僅8.84％；烏山頭水庫水位53.04m，蓄水量3606萬立公尺，有效蓄水45.89％；南化水庫水位161.82m，蓄水量1997萬立公尺，有效蓄水僅21.69％，3水庫蓄水庫共10108萬立方公尺，仍處於出水大於進水，水庫入不敷出，台南水情並未解渴，水庫進帳很少，有待大量降雨來紓解目前相當嚴重的缺水困境。

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

此外，市長黃偉哲要求「多找水、多節水、多調水」三大原則抗旱，市府近日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到合適水源，黃偉哲已指示先設置一台大型RO淨水設備，趕在5月15日開始運作，每日可提供1330噸水量注入自來水管線使用。

一機多功，果汁、粥品都能做

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

快訊／華航機師染疫+2！累積10人確診

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

和女友閨蜜上床！渣男神邏輯甩鍋正宮

日月潭午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

快閃鋒面帶明顯降雨！　水氣最多時間曝光

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

更多熱門

相關新聞

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

台南市環保局推行源頭減塑及容器循環再利用，落實全民綠生活，與洗衣精補充機廠商合作，在東區環保局門口好望角設置一座「無包裝洗衣精補充站」，每公升40元約一般市售品5折，業者已在全市設置26個洗衣精補充站，盼民眾支持自備容器購買洗衣精，輕鬆環保省荷包。

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

南化有望進帳67萬噸！官員：這波雨下對

南化有望進帳67萬噸！官員：這波雨下對

酒駕傷亡事故台南並非最多

酒駕傷亡事故台南並非最多

台南市力促關廟鳳梨銷售暢旺

台南市力促關廟鳳梨銷售暢旺

關鍵字：

入不敷出台南降雨曾文水庫止渴　

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面