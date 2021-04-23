「從深夜吹到凌晨」　藍廳罕見舉行跨日吹風會...全因這場會議

▲大陸國家主席習近平於氣候峰會上與美國總統拜登同框。（圖／翻攝領袖氣候峰會）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部昨（22）日首度於晚間22時在藍廳舉行吹風會，由於得等待全球領袖氣候峰會第一輪會議結束，因此，主持吹風會的外交部副部長馬朝旭比原定時間稍晚抵達現場，也讓整場吹風會實際舉行時間更晚，結束時已近隔日凌晨1點，成為史上首次橫跨兩天（22日、23日）召開吹風會。

▲大陸外交部於藍廳舉行媒體吹風會，由副部長馬朝旭主持。（圖／翻攝中新網）

《直新聞》報導，吹風會開始前，現場工作人員就向在座的40餘家媒體表示，外交部副部長馬朝旭、中國氣候變化事務特使解振華、國家發改委副秘書長蘇偉和生態環境部應對氣候變化司司長李高，要等領導人氣候峰會第一輪會議結束後才能「趕到現場」。

因疫情防控要求，吹風會採取線上、線下相結合的方式召開。由馬朝旭在藍廳出席，解振華、蘇偉、李高則在線上的上海分會場以影音即時連線方式出席。

▲大陸外交部史上首次舉行橫跨兩天（22日、23日）的媒體吹風會。（圖／翻攝直新聞）

馬朝旭在吹風會一開始便強調，「應對全球氣候變化，中國從未缺席。」對於現場外媒提出，中美雙方想藉由打「氣候牌」來實現地緣政治目標，馬朝旭表示，中國從來不搞地緣政治，更沒有什麼興趣打「氣候牌」，「應對氣候變化也不是地緣政治的籌碼，攻擊他國的靶子，貿易壁壘的藉口。」

至於在上海分會場即時連線的中國氣候變化事務特使解振華，不少中外媒體都對他與美國氣候特使凱瑞的會談內容產生高度興趣。解振華強調，行動重於空談，「兩國要在合作對話的基礎之上，在合適時間建立正式的合作渠道，不排除建立氣候變化的聯合工作組。」