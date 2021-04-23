　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

▲▼中美洲銀行設立在台國家辦事處，外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍均出席見證。（圖／外交部提供）

▲中美洲銀行設立在台國家辦事處，外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍均出席見證。（圖／外交部提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣與中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）於23日以視訊方式共同簽署《中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定》，成為第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。

中美洲銀行設立在台國家辦事處，財政部長蘇建榮與CABEI總裁Dante Mossi代表簽署。CABEI理事會主席（宏都拉斯財政部長）Marco Midence、外交部長吳釗燮及中央銀行總裁楊金龍均出席見證。

吳釗燮致詞表示，CABEI設立在台國家辦事處對雙方均深具意義，CABEI是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，而台灣也是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個國家。

吳釗燮說，CABEI是美洲最重要的國際開發機構之一，台灣入會以來與CABEI密切合作，促進區域發展與整合，我國樂願成為該行拓展亞太地區業務的建設性夥伴，也期待未來與CABEI及該區域友邦打造更堅實的合作關係。

Mossi總裁表示，CABEI成立在亞洲的第一個辦事處，可使該銀行擴展至具世界能量的新大陸，不僅強化與該區域的連結，並為中美洲吸引更多資源、投資以及第一流的知識。Midence主席則強調，台灣對宏都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台宏兩國的堅定情誼。

外交部指出，CABEI總部址設宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa），在拉丁美洲地區各國際財金機構中，享有極佳的信用評等。CABEI目前有15個會員國，我國於1992年以區域外會員國身分加入，理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。

▲▼中美洲銀行設立在台國家辦事處，外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍均出席見證。（圖／外交部提供）

ET快訊
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了
快訊／4縣市大雨特報！　南、高、屏都下雨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

鄭運鵬直指台鐵深層問題　改革要有「動搖鐵本」的決心

口譯哥返台投入北市選戰　呱吉神分析最有可能選「這一區」

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

鄭運鵬直指台鐵深層問題　改革要有「動搖鐵本」的決心

口譯哥返台投入北市選戰　呱吉神分析最有可能選「這一區」

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

林澤彬打擊躍進歸功王傳家　樂天「福將」升一軍4連勝　

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

澎湖七美最新海景飲料店！漸層氣泡飲超夢幻　在白色貨櫃屋看琉璃海

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

政治熱門新聞

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

蔡英文才宣示改革...太魯閣今撞飛工人

影／7歲男童遭教練連摔27次腦死　家屬求助立委

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

中壢警不當盤查惹議　鄭文燦說話了

圖／國民黨辦公室被裝監視器　立法院：工程暫緩

男童遭連摔27次腦死　立委要檢警查明真相

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

民進黨偷竊紀錄曝光　國民黨點名「這三人」

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

學者列8點曝：美國可能對賴清德充滿興趣

口譯哥返台參選　呱吉：最有可能選這區

太魯閣號再傳意外　林為洲批：無能政府

警稱「不認識」就盤查　邱顯智搬釋字535分析

更多熱門

相關新聞

「從深夜吹到凌晨」 陸外交部罕見舉行跨日「吹風會」

「從深夜吹到凌晨」 陸外交部罕見舉行跨日「吹風會」

大陸外交部昨（22）日首度於晚間22時在藍廳舉行吹風會，由於得等待全球領袖氣候峰會第一輪會議結束，因此，主持吹風會的外交部副部長馬朝旭比原定時間稍晚抵達現場，也讓整場吹風會實際舉行時間更晚，結束時已近隔日凌晨1點，成為史上首次橫跨兩天（22日、23日）召開吹風會。

亞洲首例！中美洲銀行在台設國家辦事處

亞洲首例！中美洲銀行在台設國家辦事處

陸外交部：中國沒興趣打氣候牌

陸外交部：中國沒興趣打氣候牌

巴拉圭拒絕中國疫苗勒索　外交部：會協助對抗疫情

巴拉圭拒絕中國疫苗勒索　外交部：會協助對抗疫情

美日聯合聲明提台灣　國台辦回應

美日聯合聲明提台灣　國台辦回應

關鍵字：

吳釗燮中美洲銀行外交部

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面