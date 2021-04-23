中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

▲中美洲銀行設立在台國家辦事處，外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍均出席見證。（圖／外交部提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣與中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）於23日以視訊方式共同簽署《中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定》，成為第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。

中美洲銀行設立在台國家辦事處，財政部長蘇建榮與CABEI總裁Dante Mossi代表簽署。CABEI理事會主席（宏都拉斯財政部長）Marco Midence、外交部長吳釗燮及中央銀行總裁楊金龍均出席見證。

吳釗燮致詞表示，CABEI設立在台國家辦事處對雙方均深具意義，CABEI是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，而台灣也是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個國家。

吳釗燮說，CABEI是美洲最重要的國際開發機構之一，台灣入會以來與CABEI密切合作，促進區域發展與整合，我國樂願成為該行拓展亞太地區業務的建設性夥伴，也期待未來與CABEI及該區域友邦打造更堅實的合作關係。

Mossi總裁表示，CABEI成立在亞洲的第一個辦事處，可使該銀行擴展至具世界能量的新大陸，不僅強化與該區域的連結，並為中美洲吸引更多資源、投資以及第一流的知識。Midence主席則強調，台灣對宏都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台宏兩國的堅定情誼。

外交部指出，CABEI總部址設宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa），在拉丁美洲地區各國際財金機構中，享有極佳的信用評等。CABEI目前有15個會員國，我國於1992年以區域外會員國身分加入，理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。