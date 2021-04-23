陸外交部：中國沒興趣打「氣候牌」、從不搞地緣政治

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平22日晚間在領導人視訊峰會，首次線上同框，就習近平在峰會上發表演講，中國外交部22日深夜舉行「媒體吹風會」，副外長馬朝旭指稱，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，強調中方以實際行動來推進氣候變化的國際合作。

▲中國外交部副部長馬朝旭。（圖／取自中國外交部網站）

約40國領導人參加的氣候峰會22日晚間登場，中國國家主席習近平在美國總統拜登、美國國務卿、聯合國秘書場後，以視訊方式出席並發表講話。

習近平表示，我們要像保護眼睛一樣保護自然和生態環境，認為發達國家應幫助發展中國家，幫助加速綠色低碳轉型，呼籲遵循《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，期待和包括美方在內的國際社會，共同為推進全球環境治理而努力。

對於外界認為，美中在氣候領域對外尋求合作的同時，也是在爭奪主導權和影響力，來實現地緣政治目標。馬朝旭在吹風會上回應媒體稱，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌。」

他說，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，關係著人類的前途和未來，必須開展全球行動，全球應對，全球合作，中國實際上歷來主張合作，應對全球性挑戰，並以實際行動來推進氣候變化的國際合作。

馬朝旭還表示，應對氣候變化不應該成為地緣政治的籌碼，攻擊他國的靶子，貿易壁壘的藉口。中美在應對氣候變化問題上，肩負著重要的使命，我們（中國大陸）願同美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變化合作，希望雙方在氣候變化上的合作為發展健康穩定的中美關係發揮積極作用。

據《澎湃新聞》報導，該場「媒體吹風會」，由大陸外交部副部長馬朝旭、中國氣候變化事務特使解振華、國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉、生態環境部應對氣候變化司司長李高出席。

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