里港警結合環保局＋監理站　台24線霧台段新科技打擊改裝車

▲里港警結合環保局、監理站在台24線霧台段，以新科技共同打擊改裝車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局為確保行車安全，維護三地門鄉、霧台鄉部落居民生活品質，在通往霧台鄉臺24線路段，以不定時定點方式，配合監理站，加強取締超速、改裝車等違規案件，搭配環保局的「聲音照相」引進科技執法，全力杜絕不當駕駛行為，確保交通安全。

▲▼聲音照相。

里港警方說，針對不當操駕、拆除消音塞及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音的車輛進行蒐證，凡是行駛中車輛如分貝超過標準將被自動拍照，為確保執法精確、有效，降低不必要的爭議，執法過程須嚴守「三重認證」（檢定認證、比測驗證及校正查驗），設備需定期校正與對時，經實測具高馬力的性能車與使用認證管改裝的汽機車輛，若駕駛未刻意降檔、拉轉或不當操控行為並不會輕易發生噪音超標狀況，若有定期保養之車輛，不至於遭受拍攝。

▲攔查。

另像是消防車、救護車及警備車等執行公務之車輛，或非車輛本身發出聲音及多輛車同時經過等，將予排除，這次引進聲音照相為先進且成熟的技術，除可節省路邊攔查時間，也讓車行噪音公害無所遁形。此外，若從照片中足以辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，環保局將再要求到檢與限期改善，藉由科技設備投入取締工作，預期可有效嚇阻改裝車或不當駕駛情形。

交通組長林中安表示，台24線通往霧台鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，而成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，吸引許多民眾駕駛前往賞景。

卻衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，轄區的里港警方因此配合監理、環保單位不定時執行取締勤務。台24線沿途設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依「道路交通管理處罰條例」第18條處新台幣2400元以上罰鍰。

分局分局長楊龍祥再次呼籲各用路人，遵守交通規則，以免被開單處罰。

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