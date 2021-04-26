「亞航庶務行政股長」做27年被莫名解雇勝訴　竟被調去屏東洗飛機

▲亞航多名員工向本刊投訴遭董座盧天麟迫害勞工權益。圖非當事人。



圖文／鏡週刊

政府轉投資的亞洲航空公司驚爆勞資糾紛。本刊接獲亞航多名現職及離職員工投訴，指工會出身、曾任勞委會主委的董事長兼總經理盧天麟，上任後疑似為了安插自己人，竟羅織罪名，用公司資源對負責標案的員工濫訴提告，最後被地檢署及法院打臉。還有員工打贏官司復職，卻被公司記過，從總公司調到屏東洗飛機。

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提到亞洲航空公司董事長兼總經理盧天麟，陳姓員工怨聲載道，他說：「我27年前進入亞航服務，後來當到庶務行政股長，沒想到前年7月，公司突然把我開除，說我違反勞動契約，但我工作表現一直很好，從來沒被處分過，無預警丟了工作，實在無法接受。」

▼亞洲航空是政府轉投資的股票上市公司，主要業務是飛機維修。



陳姓員工告訴本刊，亞航開除他的理由全是莫須有，包括勾結廠商涉嫌圍標、新增清潔人力導致公司不必要開支等等，他認為亞航違法解僱，因此向法院提起「確認僱傭關係」之訴。法院審理認定亞航無法證明陳姓員工營私舞弊，片面終止勞動契約違法，去年12月判決兩造僱傭關係存在定讞，並要求亞航必須給付陳被解雇後到復職日止，每月5萬8,000多元的薪資。

官司敗訴定讞，今年1月，亞航通知陳姓員工復職，但他回台南總公司報到上班，公司卻說庶務行政股長職位沒有缺，把他調派到屏東廠區，雖然職稱為技師，實際上卻是負責洗飛機，與他原來的職務大相逕庭。

▼亞航是台灣唯一提供商用及軍用飛機維修服務的公司。



陳姓員工告訴本刊，他在亞航服務20多年，一直擔任行政職，現在他年過50，且罹患潰瘍性結腸炎，體力不佳，亞航派他去洗飛機，根本就是為了懲罰，同時也是要逼他離職。

更誇張的是，明明法院認定陳姓員工未違背工作守則，但他復職後，又被公司以同樣的理由記了二支小過。陳的同事告訴本刊，陳因盧天麟追殺，不但將近2年沒收入，只能靠擔任護理師的妻子負擔家計，還花了20萬元律師費，也因此罹患憂鬱症，同事們看在眼裡雖然同情他的處境，卻大多敢怒不敢言。



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