15人被叫進小房間！勞委會前主委當亞航董座　竟濫訴員工逼離職

▲盧天麟（左）2016年接任亞航董事長兼總經理，爭議不斷。



圖文／鏡週刊

政府轉投資的亞洲航空公司驚爆勞資糾紛。本刊接獲亞航多名現職及離職員工投訴，指工會出身、曾任勞委會主委的董事長兼總經理盧天麟，上任後疑似為了安插自己人，竟羅織罪名，用公司資源對負責標案的員工濫訴提告，最後被地檢署及法院打臉。還有員工打贏官司復職，卻被公司記過，從總公司調到屏東洗飛機。受害員工無法接受，決定踢爆亞航惡行，呼籲政府深入調查。

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陳姓員工告訴本刊，亞航開除他的理由全是莫須有，包括勾結廠商涉嫌圍標、新增清潔人力導致公司不必要開支等等，他向法院提起「確認僱傭關係」之訴。法院審理認定亞航無法證明陳姓員工營私舞弊，片面終止勞動契約違法，去年12月判決兩造僱傭關係存在定讞。

▼亞航多名員工向本刊投訴遭董座盧天麟迫害勞工權益。圖非當事人。



今年1月，亞航通知陳姓員工復職，但他回台南總公司報到上班，公司卻說庶務行政股長職位沒有缺，把他調派到屏東廠區，雖然職稱為技師，實際上卻是負責洗飛機。

▼盧天麟控告多名員工背信、洩密，被告員工最後通通不起訴。



不只陳姓員工被惡整，知情人士告訴本刊，盧天麟上任後不久，就開除另外3名員工，甚至對3人提出背信、洩密等告訴。地檢署偵查後認定，遭亞航提告的員工並未違法，通通給予不起訴處分，但盧天麟並未罷手，提出再議，仍被高檢署駁回，不起訴確定。盧不甘心，最後聲請交付審判，一樣被法院駁回。

此外，亞航也被控誆騙10多名員工，將他們惡意資遣。部分被資遣的員工說，公司當時營收持續成長，總統蔡英文視察時還曾公開表示，亞航這幾年的營業額翻倍成長。

▼亞航是台灣唯一提供商用及軍用飛機維修服務的公司。



不過，亞航前年突然宣布裁撤工程處，人事主管還把15名員工單獨叫進小房間，要他們簽署「非自願離職同意書」，說會依法發放資遣費，甚至恐嚇員工若拒絕簽署，一樣要離職，但不會有資遣費。

因事發突然，員工們都很緊張，只好乖乖配合簽署，事後他們詢問工會才知道中計，許多人的資遣費都被短少計算，有人因此提出民事告訴，目前官司仍在法院審理中。



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