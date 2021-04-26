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社會 社會焦點 保障人權

只有機車卻加油500元　1張發票藏「汐止分屍案」天大祕密

警方在新北市汐止八連山區搜索，陸續找到其他屍塊。（東森新聞提供）

▲警方在新北市汐止八連山區搜索，陸續找到其他屍塊。

圖文／鏡週刊

18年前，新北市汐止山區驚傳分屍案，警方循線確認死者身分，並前往死者與弟弟同住的租屋處搜索，結果在屋內發現1張500元的加油發票，因弟弟名下只有機車，不可能一次加這麼多油，警方根據發票地址，調閱加油站的監視器，查出弟弟運屍的租賃車，並在車上採到死者的血跡，接著借提因案入獄的弟弟偵訊，弟弟坦承爭執時失手殺了哥哥，分屍後棄屍，全案宣告偵破。

2003年3月6日，新北市汐止清潔隊人員正在八連山區邊坡鋤草，一名清潔隊員突然發出尖叫，嚇壞了在場所有人，原來，該名隊員在人煙罕至的邊坡草叢內，看到一個大型黑色塑膠袋，露出被肢解、腐爛長蛆的手臂，其他聞聲而來的隊員，看到如此駭人的景象，也通通嚇得跪坐在地，直到有人回過神，才趕忙打電話報警。

清潔隊員在草叢中發現被分屍的死者手臂，嚇得跌坐在地。
 
▼警方請畫師根據頭顱骨描繪死者長相，對外發布。
 
警方請畫師根據頭顱骨描繪死者長相，對外發布。（東森新聞提供）

警方獲報到場後，立即封鎖現場搜山，希望找到其他屍塊，果然在距離手臂發現處10公尺的大樹下，發現另一個黑色塑膠袋，裡面裝著一雙沒有血色的大腿，由於手、腿都是被人從根部整齊切割，警方因此確信這是一起殺人分屍案，但當天並未找到頭顱、軀幹。隔天又派出30多人大舉搜山，卻一無所獲，有資深刑警於是在現場焚香祭拜，過沒多久，果然在一處長滿雜草的邊坡下方，找到死者的頭顱。

▼殺死哥哥再分屍的彭姓凶手，最後俯首認罪。

殺死哥哥再分屍的彭姓凶手，最後俯首認罪。（東森新聞提供）
 
▼警方依凶手的加油發票，循線找到運屍的紅色租賃車。
 
警方依凶手的加油發票，循線找到運屍的紅色租賃車。（東森新聞提供）

時任汐止警分局偵查員、現任刑事警察局偵三大隊第三隊隊長的黃聖嘉，回想當年偵辦經過，仍記憶猶新。他告訴本刊，當時死者頭顱已成骷髏頭，根本難以辨識，唯一確定的是頭骨右側明顯破碎，疑似遭鈍器重擊，但死者的軀幹仍遍尋不著。

黃聖嘉表示，法醫研判死者喪命已超過一個月，手、腿明顯腐爛，無法取得指紋比對，且屍塊又有遭冰凍封存的跡象，DNA檢體採集不易，在難以釐清死者身分的情況下，案情陷入膠著。

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