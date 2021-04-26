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與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

▲▼懂男開車時與車上友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成2傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

▲董男開車時與友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成3傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區26日凌晨0時許，1名男子開車載著男性友人，行經重慶北路一段時因細故發生爭吵，駕駛竟賭氣一路闖多個紅燈，在長安西路一段路口撞上一輛轎車，把對方車輛直接撞進路口超商，還波及店內2名顧客，遭撞的轎車女駕駛也受傷送醫。由於肇事車上的副駕駛已經自行離開，警方已將肇事男子帶回調查，並循線約談副駕駛到案說明以釐清案情。

▲▼懂男開車時與車上友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成2傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

▲超商內一片狼籍。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，董姓男子（47歲）載著男性友人，由南往北行經重慶北路一段時，因2人在車上發生口角爭執，董男一時情緒激動竟連闖多個紅燈，行經長安西路一段時，撞上倪姓女子（31歲）所開的銀色轎車，高速撞擊下倪女轎車竟直接撞破玻璃門衝進路口一家超商內，門口擺放的扭蛋機、茶葉蛋調理台及各種商品陳列架被撞得東倒西歪，飲料也被撞破流滿一地，2名顧客也遭波及受傷。

警消獲報到場，發現超商店員被收銀櫃檯擋住並未受傷，但事發當時在等候結帳的吳姓女子（約30歲）被夾困在轎車和櫃檯之間，腿部骨折被送往台大醫院急救，另名年約30歲的楊姓顧客僅有皮肉擦挫傷，並無大礙自行離去。而遭撞的倪女則因驚嚇過度，導致呼吸不順，被送往馬偕醫院救治，暫無生命危險。

▲▼懂男開車時與車上友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成2傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼懂男開車時與車上友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成2傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

▲董男駕駛的白色轎車（上）車頭變形；倪女駕駛的銀色轎車（下）右前車身凹陷。（圖／記者游宗樺攝）

目擊者表示，當時有聽到巨大撞擊聲，查看時見到肇事轎車上有一名男子開車門跑走，而超商內有一名女子被夾困在櫃檯和銀色轎車車頭之間，腿部變形感覺已經斷了，另外一名民眾則像是受到驚嚇的模樣。警方到場，發覺肇事車上的乘客已自行離開，將循線通知其到案說明，並將董男帶回調查，進行酒測後排除其酒駕肇事，將調閱監視器並製作筆錄釐清肇事原因，及後續超商的賠償事宜。

▲▼懂男開車時與車上友人發生爭執，竟一路闖紅燈將一輛轎車撞進超商釀成2傷意外。（圖／記者游宗樺攝）

▲倪女從長安西路開出，就在路口被撞進超商內。（圖／記者游宗樺攝）

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