醉男酒駕騎「共享機車」回家　老翁闖燈過人行道慘遭撞飛慘死

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區25日凌晨1時許，一名男子酒後騎乘WeMo共享機車，由北往南行駛在南海路，行經和平西路二段路口時，撞上一名疑似闖紅燈過馬路的行人，行人當場被撞飛，當場失去生命跡象，經送往台大醫院急救後仍於今早宣告不治死亡。警方對騎士酒測後，其呼氣酒精濃度為0.56mg/l，被警方依公共危險罪嫌移送法辦，確切事故原因有待後續調查釐清。

▲曾男酒後騎共享機車撞飛行人，現場地面留下長長血痕。（圖／記者游宗樺攝）

▲肇事機車車殼擦損，警方在坐墊上標示為事故車。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，曾姓男子（32歲）酒後，騎著WeMo共享機車行經事發路段，遇到一名年約60歲的行人正穿越斑馬線，曾男閃避不及，當場高速撞飛行人，頭部流出大量鮮血，而曾男連人帶車倒地，所租用的機車也傷痕累累。

警消獲報抵達，發現傷者已無呼吸心跳，立即替他施行CPR並送往台大醫院，經急救後仍因傷重不治。警方已將肇事的曾男帶回調查，經酒測發現其酒測值高達0.56mg/l，訊後將依公共危險罪嫌偵辦，同時將調閱監視器釐清事發原因及路口燈號。

▲曾男行經南海路、和平西路路口時，撞上一名正在過馬路的行人。（圖／記者游宗樺攝）