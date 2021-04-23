三寶「林北過馬路」　小黃急煞...小貨車險凍未條「屁股好痛」

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區1名男子在行經大同路、秀峰路口穿越馬路時，因未遵守號誌燈管制通行，整個人穿梭在來往的車陣之中，導致1台小黃運將緊急煞車，後方的小客車駕駛則是煞車不及追撞，撞擊力道之大造成小黃遭撞飛。

警方調查，1名男子在21日晚上8時許，沿著汐止大同路二段穿越馬路，但沒想到未遵守號誌，造成54歲的游姓駕駛緊急煞車，被後方33歲開著廂型車的劉姓駕駛追撞，整輛小黃以及廂型車嚴重凹陷。

▲男子不依照號誌穿越馬路，造成小貨車煞車不及撞上急煞的計程車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，小黃運將指出為了閃躲違規穿越馬路的民眾，所以才會緊急煞車，後方小貨車煞車不及才會撞上，事後小黃運將右胸腫痛、箱型車駕駛則是左小腿挫傷，製作完筆錄後也自行前往醫院。

▲男子違規穿越馬路釀禍，最後還恣意的逃離現場，警方目前正在找人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，經過酒測後雙方並無酒精反應，該名涉嫌肇事的路人也隨即逃逸無蹤，警方目前正尋找該名男子下落，並通知男子到案說明。

雖然行人過馬路時有絕對的路權，走在行人穿越道上車輛都必須要禮讓，但該名民眾已違反道路交通管理處罰條例第78條「行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。」

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