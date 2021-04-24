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電動車三貼闖紅燈遭撞！5歲女童「噴飛重摔」亡…母親跪地崩潰

▲▼電動車三貼遭撞。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲電動車三貼遭撞。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者柯振中／綜合報導

載著兒女出門，一定要格外小心。上海市一名周姓女子日前騎車外出，載著女兒、母親出門買食物，沒想到闖紅燈時遭到撞擊，導致3人瞬間噴飛約5公尺遠，5歲的女兒也因為傷勢過重，搶救無效身亡。

綜合陸媒報導，周女2020年12月騎著電動車，準備載母親到醫院檢查身體，但5歲的女兒突然哭喊「肚子餓」，實在沒辦法，只能一起帶出門。

周女騎車時，坐在座墊上、母親則在後座，5歲的女兒站在腳踏板上。騎到十字路口時，周女心存僥倖，認為「車流量不大，闖紅燈也沒關係」，直接穿越過去，沒想到遭到對向車輛劇烈撞擊，導致3人瞬間噴飛。

▼電動車三貼遭撞，女兒緊急手術仍不幸身亡。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼電動車三貼遭撞。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

周女回過神來，發現母親、女兒都倒在地上，女兒額頭還流了血，3人於是立刻到醫院檢查。所幸周女、周母僅僅是骨折，靜養一段時間就會好。

不過，5歲的小女兒沒有這麼幸運，雖然看起來只是額頭流血，但清醒以後感到腦袋暈眩，進一步檢查，發現大腦內部損傷，必須緊急動手術。

令人遺憾的是，雖然第一時間被送到醫院，5歲的小女兒因為創傷性腦損傷、腦疝以及車禍併發症等症狀，搶救後依然不幸離世。

周女悔不當初，若能夠重來，絕對不會闖紅燈，導致女兒身亡。此外，當地法院近日判定，周女違反道路管理法，導致發生交通事故，1人因事故身亡，必須負起主要事故責任，判處一年有期徒刑、緩刑一年。

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