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高雄鹽酥雞嘉年華PK結果出爐！「艸食祭」擁護者竟多1倍

▲▼高雄鹽酥雞嘉年華24日在高雄大遠百戶外廣場舉行。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄鹽酥雞嘉年華24日在高雄大遠百戶外廣場舉行。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄美食大進擊！高雄市觀光局24日舉辦2場戶外美食活動「鹹酥雞嘉年華」、「愛河艸食祭」，一葷一素滿足民眾所有挑剔的味蕾，在遵守中央相關活動疫情規範下，兩地共吸引約6萬名的市民朋友及遊客特地出門大吃特吃。

▲▼高雄鹽酥雞嘉年華24日在高雄大遠百戶外廣場舉行。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市長陳其邁也到場大啖美食，品嘗各家鹽酥雞口味。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局24日在舉辦國民美食鹽酥雞嘉年華，高雄市長陳其邁也到場試吃，還笑稱鹽酥雞是「邪惡的誘惑」，活動吸引近2萬市民朋友參與；另一場則是以時尚潮流結合蔬食的「艸食祭-游牧食草」於愛河河西路園道，集結北中南各大知名美食品牌共襄盛舉，活動首日吸引近4萬喜愛艸食的潮男靚女，前來愛河畔感受食草魅力。

▲「艸食祭」也有4萬名擁護者，甚至比鹽酥雞多1倍 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「艸食祭」也有4萬名擁護者，甚至比鹽酥雞多1倍 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「艸食祭」也有4萬名擁護者，甚至比鹽酥雞多1倍 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「艸食祭-游牧食草」於愛河河西路園道。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局局長周玲妏表示，高雄鹹酥雞嘉年華有近30家的鹹酥雞名店酥炸多樣食材，年糕、龍蝦、牛排都能炸，甚至吸引宅神朱學恒南下品嚐，不斷湧入的人潮，也為商家帶來豐厚的錢潮，許多攤商補貨多次，仍不足應付民眾對美食的渴望。

而廣受民眾喜愛的「愛河艸食祭」主題市集緊接登場，4月24至25日在愛河河西路園道盛大舉辦！此次集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作，推出期間限定菜單，造型時尚又美味的蔬食料理，活動首日吸引近4萬艸食男女來愛河畔感受食草魅力。

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