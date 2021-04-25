台61線西濱快速公路事故頻傳　警加強執法「抓超速933件」

▲台61西濱快速公路加強取締超速超載。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於台61線全線通車後事故頻傳，日前北上車道254公里處（雲嘉大橋雲林口湖路段）發生20車追撞，10人死傷的重大交通事故。為提升台61線西濱快速公路交通安全，遏止車輛違規行為衍生事故，公路總局及警察機關聯手提升執法強度。

根據分析顯示快速道路事故肇因多與超速、超重或掉落物等各種危險不當駕駛行為相關，嘉義縣境台61線西濱快速公路長度約有22.9公里，嘉義縣警察局除運用移動式雷達測速照相機或手持式雷射測速槍，於主線車道不定時、不定點機動布署，不分日夜進行測速執法外，並聯合嘉義區監理所，運用活動地磅設備，在快速公路沿線側車道及周邊聯絡道路，加強攔檢稽查取締大型車輛超載（重），或貨物裝載不符規定等違規，截至4月20日為止，計已舉發違規超速933件，超載（重）12件。

警方特別呼籲開車民眾，無論大，小型車行駛台61線、台82線等快速公路前，必須事先檢查車況性能，裝載貨物應捆紮穩妥勿超重;如遇天雨、濃霧，應立即開啟頭燈、前後霧燈或危險警示燈，並減速慢行、拉大行車安全距離，切勿任意超車或變換車道，一旦遇有突發狀況時，才能有充足的煞車反應距離，確保人車安全。

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