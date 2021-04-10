男子體重超標「2年內被扣薪4.3萬」　網笑：體重正常加薪？

▲王先生因體重超出公司規定，2年內被扣薪4.3萬元。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州的王先生2年內被扣薪1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣，下同），原因竟是「體重未達公司標準」的奇葩規定。這間公司的「體型標準」規定於2019年上路，換算下來，王先生平均每月被扣500元人民幣（約2000元新台幣，下同），這也讓平時以自己「高大壯碩」為傲的王先生相當難為。

▲鄭州盛基物業管理有限公司發出的體重管理規定。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，在鄭州盛基物業管理有限公司擔任秩序主管的王先生身高180公分，當時體重220斤（110公斤），「一直覺得自己不算太胖，還挺壯碩的。」然而，公司於2019年突然發出《關於開展員工體型達標活動的通知》。文中寫明男女體型參考標準，男性體重標準是身高減去105後得出的數字，超出或低於標準體重的10％即為不合格。

王先生表示，按照公司標準，體重需要達到150斤（75公斤）才算合格，「我超重50斤（25公斤），一斤10元來算，我每月被扣工資500元。」因此，規定實施2年後，王先生累積被扣薪金額已達萬元人民幣。

▲央視曾就員工體重及健康問題進行探討。（圖／翻攝央視）

這則消息在網路傳開後，不少網友聲援王先生，「奇葩公司出奇葩規定」；「又不是選美，超重也不影響工作吧」；「體重正常的員工加薪？」也有網友表示，這種規定其實存在於不少大陸企業，主要是從健康考量為出發，連《央視》都曾提及，「胖，是一種普遍存在的工傷。」

儘管如此，該公司人事部經理也提到，「以前也有同事被扣工資，但是人家後來體重達標了，我們就把扣的工資給返還了，只要王先生體重達標，我們也會返還的。」