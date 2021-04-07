啟用8秒就開張！彰139線死亡彎道測速業績夯　BMW超速41公里最扯

▲黑色BMW超速41公里，遭測速照相拍下。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

有「最陰死亡彎道」封號的彰化139縣道20K，縣府除調降速限為40公里，6日啟用測速照相盼降低事故發生率。啟用才8秒，就有一輛小客車超速搶得頭香，另有一輛BMW小客車，則超速41公里，成為當日最速車。警方表示，超速違規將開罰2000至2400元罰單，請用路人遵守速限，以策安全。

彰化139縣道20K，有「最陰路段死亡彎道」稱號，去年5月間立委黃秀芳座車行經139線環山路時，與自小客車對撞，造成黃秀芳與司機受傷住院，但自小客車駕駛當場死亡，9月間有1名莊姓男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，12月再發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死。

▲139縣道20K處加裝測速桿，6日啟用。（圖／資料照）

彰化縣警局除了於139縣道20K處設立測速桿，另外一支就是在埤頭鄉縣道152線16.5公里處，該路段為新拓寬完成的道路，由於拓寬後雙向計有4個快車道，道路寬敞筆直，為避免車速過快，因此增設測速照相桿，以提升行車安全，路段速限為60公里。

昨天是違規超速執法首日，警方公布139縣道20K凌晨12點至上午10點的數據顯示，就已拍到26件超速違規。第一件違規是一輛小客車，在啟用後8秒以時速53公里被拍到，搶得頭香。

另外，一輛黑色BMW小客車時速高達81公里，超速41公里，堪稱今日最速。警方將依道路交通管理處罰條例第40條告發，開罰2000元至2400元，並記違規1點。

彰化縣警察局交通隊呼籲，美麗的道路須有優良的駕駛人共同維護，依139線肇事統計，主要還是超速及壓車等危險駕車行為，警方設置測速桿取締超速，就是希望駕駛人都能遵守行車速限，以確保駕駛人及其他用路人的安全。

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