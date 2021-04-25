就差100m！砂石車台64上「煞車咬死」爆胎　觀音隧道前冒火狂燒

記者游宗樺／新北報導

新北市25日凌晨3時許，一輛砂石車行經台64快速道路往八里方向時，突然爆胎並發生火燒車，警消獲報趕抵，立即拉水線射水救火，未造成人員傷亡。由於事故現場前方約100公尺就是觀音山隧道入口，若砂石車在隧道內發生事故災情恐更嚴重，所幸砂石車駕駛及時將車停靠路肩，避免事故擴大。

▲警消到場射水灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲砂石車行經台64快速道路，突然爆胎在隧道前方起火。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，當時許姓男子（48歲）開著砂石車，行經事發路段，疑似車頭的右後輪煞車鎖死，造成爆胎進而引發火燒車。猛烈火舌從車輛下方竄燒，許男見狀立即拿車上滅火器試圖滅火，並報警求助。

許男表示，當時正開去八里準備載運砂石，在進入觀音隧道前就聽到一聲爆炸巨響，感覺是輪胎爆胎，於是立即靠路肩停車，不久車輛下方就有火苗竄出，懷疑是煞車鎖死釀禍。

警消到場發現車輛已經有火冒出，立即拉水線射水灌救，火勢迅速被撲滅未造成人員傷亡。事故地點雖位於觀音山隧道入口處前方，但砂石車停靠於路肩，加上事發時段位於凌晨來車較少，事故未造成交通壅塞。警消已在現場拍照採證，確切起火原因有待調查釐清。

▲砂石車疑似爆胎後造成輪胎鎖死，產生高溫釀火燒車。（圖／記者游宗樺翻攝）