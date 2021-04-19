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社會 社會焦點 保障人權

點紅茶卻撞死25歲外送妹！　砂石車司機無感續開100m　交保金額曝

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區金福路驚傳死亡車禍，一輛紅色機車遭到砂石車撞擊，機車被壓在車頭底下，25歲女騎士當場死亡。死者的母親到場後，看到遺體崩潰大喊：「我的女兒！」據了解，死者是一名飲料店的員工，沒想到前一秒才把飲料送到，下一秒就就被這名叫飲料的砂石車駕駛輾斃，警方以過失致死罪來移送，檢察官以5萬元讓他交保。

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲肇事駕駛移送後，以五萬元交保。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍，死者母親哭癱。（圖／記者吳世龍攝）

「我的女兒！」死者母親來到金福路看到女兒遺體，情緒崩潰大喊，幾近快要暈厥，得要有4個人幫忙扶著才能走到路口旁邊休息，她怎麼也沒想到，女兒只不過是外送飲料就送了命，而且更讓人無法相信的是，女兒外送的顧客，就是肇事駕駛。

面對這起意外，陳姓女子母親無法接受，原本要請阿公來做筆錄，最後是由父親協助筆錄，在筆錄進行過程當中，父親相當不捨，表示女兒非常孝順，目前跟男友居住在外面，但是知道爸爸擔任清潔工，每個月薪水並不多，孝順的她都還會拿錢回家，而飲料店的同事也說陳姓女子在這裡服務1年多，人很好相處，所以傳出死訊後，同事紛紛騎機車過來關心。

這起車禍案件發生在19日的上午11點多，死者是25歲的陳姓女子，她是一間飲料店的外送員，當時騎著紅色機車來到這裡，把飲料交給了一名司機，隨後就騎機車離開，只差外送地點一個路口，也就是在金福路停等紅綠燈的時候，停在陳女後方的砂石車直接將她輾斃，而且砂石車又往前開了100多公尺才被路人攔下，肇事駕駛才知道自己闖了大禍。

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

砂石車的肇事駕駛姓田，向警方供稱並沒有看到停在前方的陳姓女子，不排除是視線死角肇事。警方在19日下午7點多將江田姓駕駛以過失致死罪嫌移送高雄地檢署，檢察官最後以5萬元讓他交保。但是最令人覺得恐怖的巧合，就是員警在追查過程中，意外發現肇事車輛上頭放有一杯冰涼飲料，這一比對才確認請飲料店外送的顧客，就是肇事的田姓駕駛，田男則表示對外送員的面貌並沒有印象。

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