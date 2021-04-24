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台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

記者蔡文鈴／綜合報導

台中一名小學一年級的黃姓男童，21日在柔道館上課時，遭何姓教練及另一名小四學長重摔27次，導致顱內出血而腦死，警方目前依過失致死將何姓教練送辦。台中市長盧秀燕也在第一時間，請教育局提供家屬協助，並要求警方妥善偵辦，必定追究到底。

▲▼台中男童練柔道遭摔致腦死，市長盧秀燕赴院探視。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲台中男童練柔道遭摔致腦死，市長盧秀燕赴院探視。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

盧秀燕24日前往醫院探視黃姓男童，希望院方不要放棄救治，也譴責教練，應當負擔起學童的安全，並面對錯誤的行為，也應該給家屬說法。男童家屬向盧秀燕求情「市長幫幫我們，我們很無助，偵查不公啊！偏袒對方。」

對於這起憾事，盧秀燕表示，自己也是媽媽相當感同身受，非常痛心，她要求警方妥善偵辦，勿枉勿縱，同時持續關心男童腦部救治與復原的進度，針對有關人員的疏失責任，也將全力協助家長必定追究到底 。

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，直到21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次，導致憾事發生。

對此，黃姓男童的舅舅表示，他本要記錄姪子的練習過程，卻目睹慘事發生。黃姓男童的爸爸則說，兒子當下嘴唇發白、翻白眼，緊急送醫開刀時，醫生對他們說「哇這個很嚴重，（跟）被車子撞到的樣子一樣。」

何姓教練偵訊時坦言，的確有對男童側摔但屬合理訓練範圍，並無過當。警方表示，初步認定男童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。

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