7歲童學柔道「鼻酸原因曝光」！上課遭重摔腦死…躺病床與死神拔河

▲豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

台中市7歲的黃姓男童21日學習柔道，遭不斷側摔倒致腦死，何姓教練一度被無保請回，讓家屬無法接受。黃童的父親悲痛說明，兒子主動要求學習柔道，還說「長大可以保護爸爸、媽媽和哥哥」，如今卻躺在病床上，希望能有奇蹟出現。

黃姓男童21日晚間到私人柔道館上課，遭到67歲何姓教練、小四學長不斷側摔，90分鐘落地27次，出現暈眩、嘔吐、顱內出血等症狀，緊急送醫後仍宣告腦死。

家屬一度想要放棄治療，不過拔管以後，黃童仍有呼吸心跳，求生意志強烈，醫師也建議家屬，不要放棄治療。台中地檢署23日中午複訊，何男當時堅稱「正常訓練」，並無過失，加上檢方認為，現場人員眾多，何男也沒有逃亡之虞，無保請回，震驚社會各界。

▼台中男童練柔道遭摔致腦死，市長盧秀燕赴院探視。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



當時黃父相當不可思議，聲淚俱下地痛批，兒子聰明又貼心，主動要求學柔道，還說「長大可以保護爸爸、媽媽和哥哥」，沒想到因為冷血教練對待，重度昏迷躺在病床，仍在搶救當中，為何冷血教練「連一塊錢交保金都沒有」。

檢方24日認為，何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，晚間向法院聲請羈押，目前狀況仍在釐清。年僅7歲的黃童相當懂事，為了能保護家人，決定學習柔道，卻遭到不斷重摔，如今仍在與死神拔河，處境令人鼻酸。

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